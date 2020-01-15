Глава Минтруда оценил расходы на расширение маткапитала в 100 миллиардов

Примерно в такую же сумму министр оценил дополнительные расходы по увеличению детских пособий.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин по итогам Послания президента Федеральному собранию оценил расходы в 2020 году на меры по расширению выплаты материнского капитала в 100 миллиардов рублей.

Такую же сумму он назвал, отвечая на вопрос о социальных выплатах семьям с низкими доходами на детей с трёх до семи лет. При этом, по словам министра, точная сумма расходов бюджета будет определена, исходя из выстроенной субъектами РФ схемы.

— Пособия сейчас составляют очень малую величину, в среднем в регионах они составляют порядка 300–400 рублей в месяц, высокие они только в Москве и в ряде других регионов. Поэтому это, скорее всего, будут субсидии. Сейчас будем отрабатывать все эти механизмы, но это тоже более 100 млрд рублей расходов, — приводит слова Топилина ТАСС.

Министр добавил, что пока в бюджете необходимых средств для реализации всех предложений президента нет. По его словам, сперва нужно внести соответствующие поправки в основной финансовый закон. Также свои бюджеты придётся пересмотреть регионам.