Депутат Боярский: Изменения во власти будут работать во благо перемен

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, после чего правительство заявило об уходе в отставку.

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Депутат Госдумы Сергей Боярский, комментируя Лайфу отставку Правительства РФ, выразил уверенность, что изменения в органах власти пойдут на благо страны. При этом он подчеркнул, что надо отдать должное кабмину.

Член "Единой России" считает, что правительство во главе с Дмитрием Медведевым справилось с поставленными перед ним задачами.

— Те изменения, можно даже назвать их тектоническими, которые происходят в высших органах государственной власти, не коснутся рядовых людей с точки зрения потрясений, а будут работать исключительно во благо тех серьёзных перемен, которых требует от всех органов власти президент, — сказал Лайфу единоросс.