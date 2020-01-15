Зюганов — об отставке правительства: Идея перезрела

Важное заявление кабмина было сделано после Послания президента Федеральному собранию.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провёл экстренный брифинг после известия об отставке Правительства России. По его словам, фракция давно настаивала на смене кабмина, поэтому это "день хороших новостей".

— Идея смены правительства перезрела, — добавил Зюганов. — Уже проваливали [реализацию Послания президента] в прошлом году, надо было корректировать [состав кабмина], особенно финансово-политический блок.

Он также заявил, что может назвать пять возможных кандидатур на пост премьера, но не будет этого делать. По его словам, сейчас необходимо "найти хороших руководителей".