Зюганов — об отставке правительства: Идея перезрела
Важное заявление кабмина было сделано после Послания президента Федеральному собранию.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провёл экстренный брифинг после известия об отставке Правительства России. По его словам, фракция давно настаивала на смене кабмина, поэтому это "день хороших новостей".
— Идея смены правительства перезрела, — добавил Зюганов. — Уже проваливали [реализацию Послания президента] в прошлом году, надо было корректировать [состав кабмина], особенно финансово-политический блок.
Он также заявил, что может назвать пять возможных кандидатур на пост премьера, но не будет этого делать. По его словам, сейчас необходимо "найти хороших руководителей".
Напомним, по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. К слову, Путин уже предложил Медведеву новую должность. Он может стать заместителем председателя Совбеза.