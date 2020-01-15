Кандидат в премьеры Мишустин приехал в Госдуму
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Правительство приняло решение уйти в отставку после Послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого были озвучены планы на структурные изменения во власти.
Выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин приехал в Государственную думу. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.
Советник председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова сообщила, что Вячеслав Володин "проводит внеочередное заседание Совета Думы, на котором присутствуют руководители всех фракций". Присутствует на этой встрече и Мишустин.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства уже провёл с ним рабочую встречу.
Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. К слову, Путин уже предложил Медведеву новую должность. Он может стать заместителем председателя Совбеза. Должность могут учредить с этой целью.