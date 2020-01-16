Блок от Госдумы. Кого не хотят видеть в новом правительстве?

Перед тем как предстать перед всеми парламентариями, предложенный президентом на пост председателя кабмина Михаил Мишустин встретился с фракциями Госдумы. Там не только спросили с ещё не согласованного премьера, какие планы у правительства, но и сказали, кого видеть там не хотят.

Больше всего претензий по работе получили четыре министра, сообщила советник председателя нижней палаты парламента. Один из них — министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Интересно, что именно на его ведомство выпадет доля справляться с реализацией поручения президента страны о выплате материнского капитала в новом формате.

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Не хотят видеть депутаты в новом правительстве и главного по культуре Владимира Мединского. Министру, известному своими... заявлениями, досталось на встрече фракции КПРФ с Михаилом Мишустиным. Режиссёр Владимир Бортко напрямую спросил: "Уйдёт ли Мединский?" Правда, ответ был не настолько же категоричен. Предложенный премьер лишь сказал, что состав правительства изменится.

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Критике подверглась и деятельность министра здравоохранения Вероники Скворцовой. К слову, досталось ей не только от депутатов, но и от Владимира Путина в том же последнем послании. Президент назвал фактически сорванными закупки лекарств в прошлом году.

Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

И ещё один министр, которого не хотят видеть депутаты в правительстве, — Ольга Васильева. Министерству просвещения тоже необходимо будет плотно взяться за реформы в сфере школьного образования, согласно Посланию Федеральному собранию, где президент прямо сказал, что нужны корректировки профильного нацпроекта, чтобы всех детей обеспечить дополнительными местами в учебных заведениях.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Кстати, у подписчиков паблика LIFE в соцсети "ВКонтакте" тоже была возможность высказаться, кто точно должен оказаться в новом правительстве. И меньше всего голосов в опросе получили как раз Скворцова, Мединский и ещё министр экономразвития Максим Орешкин.