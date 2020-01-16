"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Ранее кандидатуру Мишустина поддержали единороссы и представители ЛДПР. А вот коммунисты от голосования пока воздержались.

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сам он также оставил пост премьера, ему уже предложили новую должность. Позже президент Владимир Путин предложил на пост главы нового правительства кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. И сегодня, 16 января, депутаты Госдумы должны рассмотреть вопрос об одобрении его кандидатуры.