Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 января 2020, 14:27

Мишустин: В России есть источники для решения поставленных Путиным задач

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Кандидат в премьеры выступает перед депутатами Госдумы.

В России есть все источники для решения задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию. Об этом, выступая перед депутатами Госдумы, заявил кандидат в премьеры Михаил Мишустин.

— На первом месте в послании президента — забота о детях, семье, достатке. У нас есть источники для реализации поставленных задач. Одновременно нужно подготовить законодательные акты, которые обеспечат всё это. Необходимо организовать взаимодействие с регионами, — отметил он.

Для того чтобы граждане уже сейчас почувствовали изменения к лучшему, правительство должно обеспечить экономический рост, создать новые рабочие места, подчеркнул Мишустин. Для этого, по его мнению, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Об этом же накануне сказал президент.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar