Мишустин: В России есть источники для решения поставленных Путиным задач
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Кандидат в премьеры выступает перед депутатами Госдумы.
В России есть все источники для решения задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию. Об этом, выступая перед депутатами Госдумы, заявил кандидат в премьеры Михаил Мишустин.
— На первом месте в послании президента — забота о детях, семье, достатке. У нас есть источники для реализации поставленных задач. Одновременно нужно подготовить законодательные акты, которые обеспечат всё это. Необходимо организовать взаимодействие с регионами, — отметил он.
Для того чтобы граждане уже сейчас почувствовали изменения к лучшему, правительство должно обеспечить экономический рост, создать новые рабочие места, подчеркнул Мишустин. Для этого, по его мнению, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Об этом же накануне сказал президент.