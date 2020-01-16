Мишустин: В России есть источники для решения поставленных Путиным задач

Кандидат в премьеры выступает перед депутатами Госдумы.

В России есть все источники для решения задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию. Об этом, выступая перед депутатами Госдумы, заявил кандидат в премьеры Михаил Мишустин.

— На первом месте в послании президента — забота о детях, семье, достатке. У нас есть источники для реализации поставленных задач. Одновременно нужно подготовить законодательные акты, которые обеспечат всё это. Необходимо организовать взаимодействие с регионами, — отметил он.