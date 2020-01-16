Путин обсудил с председателем Евросовета Ливию, Иран и Украину
Путин и Шарль Мишель в 2018 году.
Фото © Пресс-служба Кремля
Бельгийский политик Шарль Мишель был избран на этот пост прошлым летом.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля. Речь шла о подготовке к конференции в Берлине по Ливии, кроме того, обсуждались Иран и Украина.
— Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам. Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине, — прокомментировали в Кремле.
В ходе беседы Путин и Мишель подтвердили важность продолжения работы по сохранению совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. А говоря об урегулировании на юго-востоке Украины, оба политика согласились с безальтернативностью "Минска-2".
Напомним, лидеры 28 стран ЕС избрали Шарля Мишеля президентом Евросовета относительно недавно — на саммите в Брюсселе 2 июля 2019 года. До этого он в течение пяти лет занимал пост премьер-министра Бельгии. Зимой 2018 года Путин принимал его в этом качестве в своей резиденции в Ново-Огарёво. Визит совпал с 165-летним юбилеем со дня установления дипломатических отношений между Россией и Бельгией.