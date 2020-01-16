Путин обсудил с председателем Евросовета Ливию, Иран и Украину

Бельгийский политик Шарль Мишель был избран на этот пост прошлым летом.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля. Речь шла о подготовке к конференции в Берлине по Ливии, кроме того, обсуждались Иран и Украина.

— Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам. Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине, — прокомментировали в Кремле.

В ходе беседы Путин и Мишель подтвердили важность продолжения работы по сохранению совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. А говоря об урегулировании на юго-востоке Украины, оба политика согласились с безальтернативностью "Минска-2".