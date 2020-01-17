Российский историк заявил о "слабоумных" попытках Польши переписать прошлое

Он отмечает, что нынешние власти страны всё чаще "выдёргивают из контекста" только выгодные для них исторические факты.

Правительство Польши не устаёт предпринимать попытки переписать историю страны и называет оккупантами бойцов Красной армии, которые в 1945 году освобождали Варшаву от фашистских захватчиков. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он отмечает, что в ходе Второй мировой войны погибло более 5,6 миллиона польских граждан, из которых около трёх миллионов — евреи. Страна была наводнена концлагерями и, согласно германским планам, вовсе должна была перестать существовать.

— Вот это сегодня поляки забывают, называя красноармейцев оккупантами, а также инициируя различные антироссийские инициативы в Европарламенте и сейме, которые можно расценивать либо как слабоумие, либо как глумление над собственной историей, — сказал Мягков.

По его словам, освобождение Варшавы было одним из ключевых событий Великой Отечественной войны и огромным шагом не только к освобождению Польши, но и к поражению нацистской Германии.

— Но это событие сегодня не отмечают в Варшаве, поскольку там считают нас оккупантами, якобы мы не освобождали польскую территорию, а захватили, — отметил он.

Мягков также отмечает, что Советский Союз не только освободил Польшу, но и внёс огромный вклад в её восстановление. Он напомнил о значительных поставках зерна в страну, восстановлении разрушенных зданий, мостов, разминировании дорог, передаче полякам трофейного имущества немецких предприятий, о чём в современной Польше предпочитают не вспоминать.

— Сегодня поляки это забывают, им такая история не нужна, сегодня они пытаются выдернуть из контекста только то, что им выгодно в историческом нарративе. К сожалению, этот нарратив ничего общего с наукой и историей не имеет, — уверен историк.

В данном контексте Мягков отметил важность заявления российского президента Владимира Путина о создании архивного комплекса документов, в котором были бы показаны истоки, ход и итоги Второй мировой войны.