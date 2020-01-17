Лавров призвал стороны конфликта в Ливии не повторять ошибок

Глава российского МИД намерен принять участие в конференции по этой проблеме в Берлине.

Участники вооружённого конфликта в Ливии соблюдают перемирие, российская сторона рассчитывает, что оно сохранится и в дальнейшем, заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Главное — это то, что перемирие, которое было объявлено до их (участников межливийских переговоров. — Прим. Лайфа) приезда в Москву, всё-таки соблюдается. Это уже определённый шаг вперёд, и будем надеяться, что так оно и сохранится Сергей Лавров глава МИД России

Сергей Лавров также заявил, что планирует принять участие в конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине.

По словам высокопоставленного российского дипломата, важно, чтобы после этой конференции стороны конфликта не повторяли ошибок и не выдвигали дополнительных условий.