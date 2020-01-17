Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 января 2020, 12:03

Лавров призвал стороны конфликта в Ливии не повторять ошибок

Глава российского МИД намерен принять участие в конференции по этой проблеме в Берлине.

Участники вооружённого конфликта в Ливии соблюдают перемирие, российская сторона рассчитывает, что оно сохранится и в дальнейшем, заявил и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Главное — это то, что перемирие, которое было объявлено до их (участников межливийских переговоров. — Прим. Лайфа) приезда в Москву, всё-таки соблюдается. Это уже определённый шаг вперёд, и будем надеяться, что так оно и сохранится

Сергей Лавров

глава МИД России

Сергей Лавров также заявил, что планирует принять участие в конференции по Ливии, которая пройдёт 19 января в Берлине.

По словам высокопоставленного российского дипломата, важно, чтобы после этой конференции стороны конфликта не повторяли ошибок и не выдвигали дополнительных условий.

После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как одно государство. Сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает парламент, избранный народом, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.

BannerImage

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Аннa Харитонова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Ливия
  • В мире
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar