В России могут начать печатать антиалкогольные пословицы на бутылках

Сейчас в поддержку данной инициативы идёт голосование на сайте "Российской общественной инициативы".

Производителей спиртного могут обязать наносить на бутылки антиалкогольные лозунги и пословицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова.

Комментируя общественную инициативу о размещении надписей, призывающих к отказу от алкоголя, на бутылках спиртного и прилавках, Петров отметил, что это "предложение должно сформировать новые внутренние убеждения людей, что надо меньше пить".

Однако есть опасение, что появление таких надписей на этикетках алкогольной продукции может вызвать рост цен, а иностранные производители совсем могут отказаться от таких обязательств.

— Может быть, нанесение антиалкогольных надписей нужно делать на крепких напитках, на пиве. Те же врачи пропагандируют, что умеренная доза красного вина, белого вина не навредит, — добавил Петров.

Депутат отметил, что такой законопроект, скорее всего, получит поддержку, если поступит в Госдуму.

В настоящее время в поддержку проекта антиалкогольной визуальной агитации идёт голосование на сайте "Российской общественной инициативы". В качестве примеров надписей для размещения предлагаются следующие: "Для дружеского общения — чай и угощения", "Выпил сегодня не пиво, а квас — себя от похмелья завтра спас", "Об этом ли ты мечтал в детстве?", "Детям яблоки купил?", "Ты так хотел быть взрослым?" и "Может, лучше минералки?".