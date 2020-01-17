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Регион
Опубликовано 17 января 2020, 14:23

В России могут начать печатать антиалкогольные пословицы на бутылках

Сейчас в поддержку данной инициативы идёт голосование на сайте "Российской общественной инициативы".

Производителей спиртного могут обязать наносить на бутылки антиалкогольные лозунги и пословицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова.

Комментируя общественную инициативу о размещении надписей, призывающих к отказу от алкоголя, на бутылках спиртного и прилавках, Петров отметил, что это "предложение должно сформировать новые внутренние убеждения людей, что надо меньше пить".

Однако есть опасение, что появление таких надписей на этикетках алкогольной продукции может вызвать рост цен, а иностранные производители совсем могут отказаться от таких обязательств.

Может быть, нанесение антиалкогольных надписей нужно делать на крепких напитках, на пиве. Те же врачи пропагандируют, что умеренная доза красного вина, белого вина не навредит, добавил Петров.

Депутат отметил, что такой законопроект, скорее всего, получит поддержку, если поступит в Госдуму.

В настоящее время в поддержку проекта антиалкогольной визуальной агитации идёт голосование на сайте "Российской общественной инициативы". В качестве примеров надписей для размещения предлагаются следующие: "Для дружеского общения — чай и угощения", "Выпил сегодня не пиво, а квас — себя от похмелья завтра спас", "Об этом ли ты мечтал в детстве?", "Детям яблоки купил?", "Ты так хотел быть взрослым?" и "Может, лучше минералки?".

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Серпухове изъяли более 8,5 тысячи бутылок с поддельным алкоголем.

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Варвара Романова
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