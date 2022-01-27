Здесь лежат ленинградцы: Почему нельзя забывать, как освобождали осаждённый город Попытки деблокировать осаждённый Ленинград не прекращались с первых дней осады. Но первого прорыва пришлось ждать полтора года. 27 января, 09:51 4285 4285 Фото © Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images

18 января 1943 года советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда, начавшуюся в сентябре 1941 года. Они отбили у немецких войск небольшой сухопутный коридор, по которому сразу же была проложена железная дорога в город. Но полного освобождения Ленинграда пришлось ждать ещё год. 14 января 1944 года в рамках операции "Январский гром" советские войска начали наступление на позиции вермахта, и к 21 января им удалось оттеснить врага. Спустя шесть дней в Ленинграде был дан праздничный салют по случаю окончательного освобождения города от блокады.

Попытки освобождения города неоднократно предпринимались ещё с первых дней осады, но в итоге блокада продлилась 872 дня и стала беспримерным случаем в истории войн. Ни одному городу не удавалось выдержать столь длительную и тяжёлую осаду и устоять.

Начало блокады

Фото © Фотохроника ТАСС

8 сентября 1941 года немецкая группа армий "Север" захватила Шлиссельбург и замкнула кольцо вокруг Ленинграда. Маршал Георгий Жуков позднее вспоминал, что сам Иосиф Сталин оценивал ситуацию как безнадёжную и был готов к тому, что город будет потерян. Тем не менее северные и южные рубежи Ленинграда были хорошо укреплены, а в городе остались четыре армии Ленинградского фронта. К тому же незаблокированным оставалось Ладожское озеро, по которому можно было доставлять продовольствие и боеприпасы, хотя и явно в недостаточных (поначалу) количествах.

Советские военачальники ждали штурма. Немцы поначалу соответствовали ожиданиям, захватив часть пригородов. Советские бойцы смогли удержать Ораниенбаумский плацдарм на берегу Финского залива, с которого спустя два с половиной года начнётся операция "Январский гром", окончательно снявшая самую долгую блокаду в истории войн.

Несмотря на определённые успехи нацистов, взять город с ходу им не удалось. 26 сентября наступление вермахта было остановлено, а 4-я танковая группа, призванная играть важнейшую роль в наступлении, была переброшена под Москву.

Гитлер в очередной раз передумал. Вождь нацистов никак не мог определиться в своём отношении к городу. Каждые несколько недель он делал противоречащие друг другу заявления. То он называл Ленинград важнейшим городом СССР из-за его политического значения, то вдруг говорил, что город ему вообще неинтересен и он хоть завтра отдаст его Финляндии. Теперь лидер нацистов снова передумал и решил, что брать город штурмом не имеет смысла, тем более что для вермахта будет слишком накладно кормить несколько миллионов горожан, а их присутствие в тылу только внесёт элемент дезорганизации.

Новый план Гитлера был даже более жесток, чем штурм: город регулярно подвергать бомбардировкам и артобстрелам и держать в блокаде. В следующем году принять капитуляцию у тех, кто выживет после голодной зимы.

Первые попытки

Фото © Фотохроника ТАСС

Советское командование не сидело сложа руки. Уже через день после окружения Ленинграда оно попыталось деблокировать город. 10 сентября началась 1-я Синявинская операция. Она велась силами 54-й армии маршала Григория Кулика. Армия получила задачу наступать на станцию Мга, отбить её и тем самым вернуть контроль за Кировской железной дорогой.

Армия формировалась наспех, к началу операции некоторые части ещё не были укомплектованы до конца. К тому же между Куликом и Жуковым произошёл открытый конфликт. Осложнило ситуацию и то, что Жуков со дня на день ожидал штурма города, поэтому не стал выделять в подмогу Кулику сколько-нибудь значительных сил, за исключением невской оперативной группы, сформированной на базе дивизии ополчения.

Всё это привело к тому, что наступление захлебнулось. Не помогло даже то, что Кулика сняли с командования и заменили более энергичным военачальником. Максимальным успехом операции стал захват Невского пятачка — плацдарма на левом берегу Невы, с которого в дальнейшем неоднократно предпринимались попытки наступления на Мгу.

Во второй половине октября 1941 года была предпринята ещё одна попытка спасти город. 2-я Синявинская операция была подготовлена лучше, чем первая. Согласно первоначальному плану, главный удар на Мгу наносила 55-я армия, которой помогала 54-я, а с Невского пятачка их должны были поддержать силы невской оперативной группы.

Однако немцы прекрасно понимали, что основной удар будет нанесён с этого плацдарма, поэтому выстроили мощную оборону. Ситуация осложнялась и тем, что наступавшие советские части не имели возможности использовать танки в значительном количестве из-за сложности форсирования Невы. Вдобавок большинство бойцов были истощены, в городе уже начался голод. Хотя паёк, который получали солдаты, был больше, чем у обычных жителей, он был явно недостаточен для воюющего человека.

54-й и 55-й армиям не удалось сколько-нибудь значительно продвинуться к станции Мга. Бои на Невском пятачке достигли предельной степени ожесточённости, но и на этом направлении расширить плацдарм не удалось. Бои без особого успеха продолжались до декабря 1941 года.

Спасение Дороги жизни

Фото © Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images

Летом 1942 года Гитлер в очередной раз изменил планы. После неудачи с атакой на Москву он вновь вернулся к идее овладеть Ленинградом. На этот раз планировалось перерезать Дорогу жизни, окружив город с севера и соединившись там с финнами. В то же время советские военачальники готовили операцию по деблокированию города, которая стала известна как 3-я Синявинская операция.

Операция началась в августе 1942 года. Силы Ленинградского и Волховского фронтов наносили отвлекающие удары, а главную ударную роль играла 8-я армия. Поначалу удалось добиться некоторых успехов, но немцы успели перебросить подкрепление и остановить продвижение советских войск. Тем не менее эту операцию можно считать относительно успешной. Во-первых, были сорваны планы немцев по уничтожению Дороги жизни. Во-вторых, из-за переброшенных вермахтом подкреплений были ослаблены южные части на сталинградском направлении.

Из искры разгорится пламя

12 января 1943 года началась операция "Искра". Она предусматривала достижение двух целей. План-минимум состоял в прорыве блокады города. План-максимум — в освобождении Мги, восстановлении контроля над Кировской железной дорогой и полном освобождении города от блокады. Войска Ленинградского и Волховского фронтов должны были двигаться с востока и запада навстречу друг другу и соединиться в районе рабочих посёлков Назиевского торфопредприятия.

Фото © Фотохроника ТАСС

Операция была грамотно подготовлена. Это были уже не отчаянные попытки едва развёрнутых дивизий преодолеть глубокую эшелонированную оборону немцев. Все участвовавшие в наступлении бойцы проходили тщательную подготовку и перед операцией отрабатывали наступательные действия в условиях, максимально соответствующих боевым (болотистая местность, симуляция эшелонированной обороны и т.д.).

Несмотря на упорное сопротивление немцев и их постоянные попытки контратак, после шести дней боёв передовые части Волховского и Ленинградского фронтов встретились на окраине рабочего посёлка № 1. 18 января стало днём прорыва блокады Ленинграда. Упорные бои на синявинском направлении продолжались до весны. Однако овладеть Мгой и вернуть Кировскую железную дорогу пока не удалось.

Тем не менее прорыв блокады всё равно стал огромным успехом. Советским войскам удалось пробить сухопутный коридор шириной до 11 километров. Меньше чем через месяц в Ленинград прибыл первый поезд по построенной за 17 суток железнодорожной линии Поляны — Шлиссельбург, получившей название "Дорога победы".

В июле 1943 года была предпринята ещё одна попытка отбить Мгу силами 67-й армии генерал-майора Михаила Духанова и 8-й армии генерал-лейтенанта Филиппа Старикова. Однако эта наступательная операция оказалась неудачной. Кировская дорога осталась под контролем немцев.

Январский гром

Фото © Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images

В 1943 году советским войскам удалось добиться коренного перелома в войне. Вермахт лишился возможности проводить масштабные наступательные операции. Впрочем, сдаваться без боя немцы не собирались. За несколько лет они создали под Ленинградом очень насыщенную и глубокую оборону из нескольких укреплённых оборонительных полос. На руку им играла и болотисто-лесистая местность.

В ночь на 14 января 1944 года с Ораниенбаумского плацдарма, того самого, который был удержан ещё в первые дни блокады, началось наступление 2-й ударной армии генерал-лейтенанта Ивана Федюнинского. После артподготовки и авиаудара бомбардировщиков шесть дивизий атаковали немецкие позиции. Так началась операция "Январский гром", которая привела к окончательному снятию блокады с осаждённого города. В тот же день была прорвана первая линия обороны вермахта на этом направлении.

На следующий день после двухчасовой артподготовки войска 42-й армии под командованием генерал-полковника Ивана Масленникова атаковали противника в районе Пулково. На этом направлении вермахт оказывал наиболее упорное сопротивление благодаря более мощной обороне. Бои не прекращались ни на минуту, но продвигаться удавалось лишь на несколько километров в сутки. Только 18 января вермахт дрогнул, и немецкие части начали постепенное отступление, чтобы не угодить в окружение наступавших навстречу друг другу советских армий.

Вечером 19 января передовые части 2-й и 42-й армий встретились возле села Русско-Высоцкое, освободив Ропшино и Красное Село. Часть немцев успела вырваться из окружения, поскольку основные силы обеих армий ещё не успели его замкнуть, остальные сдались в плен или погибли в бою. Петергофско-стрельнинская группировка немцев прекратила своё существование.

21 января наступавшим советским войскам удалось то, что не получалось в ходе предыдущих операций. Благодаря захвату Мги Кировская железная дорога вернулась под их контроль. Окончательное освобождение железнодорожной магистрали состоялось спустя несколько дней, когда в ходе дальнейшего наступления войска Ленинградского фронта освободили Пушкин и Красногвардейск.

Но уже 21 января генерал армии Леонид Говоров обратился к Иосифу Сталину с просьбой о разрешении издать по войскам приказ о полном освобождении Ленинграда от вражеской блокады и организовать в городе праздничный салют в честь этого события.

27 января, когда немецкие части были отброшены от города почти на сто километров, в Ленинграде состоялся праздничный салют в честь освобождения города. Беспримерная в истории человеческих войн блокада, длившаяся 872 дня, завершилась.