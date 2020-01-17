Умер самый маленький в мире человек — 27-летний Хагендра Тапа Магар

Он родился в 1992 году в Непале и был старшим ребёнком в семье.

На 28-м году жизни скончался самый маленький в мире человек — Хагендра Тапа Магар из Непала. Его рост составлял всего 67,08 сантиметра, благодаря чему он попал в Книгу рекордов Гиннесса. О смерти Магара сообщается на сайте организации Guiness World Records.

Впервые он попал в книгу мировых рекордов в 2011 году в возрасте 18 лет. Он был признан самым маленьким человеком в мире, сохранившим способность самостоятельно передвигаться. Тогда же он был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.

— По словам друзей, Хагендра в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Он был помещён в больницу Manipal в Непале в четверг, 16 января, и скончался в 15:00 по местному времени в пятницу (17 января. — Прим. Лайфа), — говорится на сайте организации.

Хагендра Тапа Магар. Фото © Guiness World Records