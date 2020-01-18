СМИ: Трамп намерен провести встречу с президентом Ирака на форуме в Давосе
Ранее американский лидер заявил о своём возможном визите на мероприятие.
Президент США Дональд Трамп не только собирается посетить Всемирный экономический форум, который состоится 21–24 января в Давосе, но и планирует провести там переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированный источник.
— Чиновники администрации, знакомые с планами президента, с оптимизмом ожидают, что это произойдёт, — отмечается в публикации.
По информации журналистов, в настоящий момент стороны ведут консультации относительно деталей повестки будущей встречи, которая станет первым контактом двух глав государств после того, как США повысили уровень военной активности в Ираке.
В конце декабря американские военные нанесли точечные удары по пяти объектам шиитского движения "Хезболла" в Ираке и Сирии, что вызвало критику со стороны властей Ирака. 5 января парламент страны проголосовал за полный вывод иностранных войск. Вашингтон делать этого не стал и в ответ пригрозил Багдаду "значительными" санкциями.
Фото © Flickr / Gage Skidmore