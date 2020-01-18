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Регион
Опубликовано 18 января 2020, 02:41

СМИ: Трамп намерен провести встречу с президентом Ирака на форуме в Давосе

Ранее американский лидер заявил о своём возможном визите на мероприятие.

Президент США Дональд Трамп не только собирается посетить Всемирный экономический форум, который состоится 21–24 января в Давосе, но и планирует провести там переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на информированный источник.

Чиновники администрации, знакомые с планами президента, с оптимизмом ожидают, что это произойдёт, — отмечается в публикации.

По информации журналистов, в настоящий момент стороны ведут консультации относительно деталей повестки будущей встречи, которая станет первым контактом двух глав государств после того, как США повысили уровень военной активности в Ираке.

В конце декабря американские военные нанесли точечные удары по пяти объектам шиитского движения "Хезболла" в Ираке и Сирии, что вызвало критику со стороны властей Ирака. 5 января парламент страны проголосовал за полный вывод иностранных войск. Вашингтон делать этого не стал и в ответ пригрозил Багдаду "значительными" санкциями.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Сергей Тюленин
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