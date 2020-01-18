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Регион
Опубликовано 18 января 2020, 06:34

Нефтяная компания Ливии предупреждает о резком падении доходов в случае закрытия нефтяных терминалов

Общественники и ливийские племена призывают закрыть терминалы в знак протеста против Правительства национального согласия.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила, что в случае закрытия нефтяных терминалов будет остановлена нефтедобыча в стране, что приведёт к значительным потерям поступлений в бюджет государства.

Если будут закрыты порты, то нам придётся снизить добычу или остановить её полностью, когда наши хранилища будут заполнены, — говорится в сообщении компании.

В NOC также отметили, что хранилища могут заполниться целиком за пять дней.

Сообщается, что общественники и члены ливийских племён призывают закрыть нефтяные терминалы в знак протеста против Правительства национального согласия в стране. 17 января протестующие заняли терминал Аз-Зувейтина на востоке Ливии, но его работу им остановить не удалось.

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Фото © Pixabay

Вера Павлова
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