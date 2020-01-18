Нефтяная компания Ливии предупреждает о резком падении доходов в случае закрытия нефтяных терминалов

Общественники и ливийские племена призывают закрыть терминалы в знак протеста против Правительства национального согласия.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила, что в случае закрытия нефтяных терминалов будет остановлена нефтедобыча в стране, что приведёт к значительным потерям поступлений в бюджет государства.

— Если будут закрыты порты, то нам придётся снизить добычу или остановить её полностью, когда наши хранилища будут заполнены, — говорится в сообщении компании.

В NOC также отметили, что хранилища могут заполниться целиком за пять дней.