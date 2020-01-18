Депутат Госдумы предложил лишать преступников гонораров за мемуары

По его мнению, распоряжаться заработанными на подобных публикациях деньгами должны пострадавшие от преступлений.

Осуждённые преступники, получившие "популярность" за счёт широкого общественного резонанса вокруг их деяний, не должны получать возможность зарабатывать на этом, а потому и гонорары за написание мемуаров об их похождениях им не положены. Соответствующее предложение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки направил депутат Госдумы Иван Сухарев.

— К апрелю мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учётом замечаний Генпрокуратуры, — пояснил Сухарев в беседе с RT.

Согласно тексту обращения, поводом для подобной инициативы стала публикация в СМИ информации о том, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов планирует написать роман и заработать на его продаже.

По мнению Сухарева, денежные вознаграждения за изданные подобными заключёнными материалы должны конфисковываться и направляться на выплаты компенсаций пострадавшим от действий авторов.