Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 января 2020, 13:33

В Варшаве заявили о разорении культуры Польши в результате действий СССР

В МИД страны утверждают, что ценные произведения польского искусства до сих пор хранятся в России.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что некоторые предметы искусства, которые хранятся в России, по праву принадлежат их стране.

Польская культура понесла огромные потери из-за действий СССР, — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

Подразделения НКВД "разграбили" ценные произведения польского искусства, которые до сих пор находятся в России, заявили польские дипломаты.

В качестве примера приводятся картины "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

Напомним, накануне отмечалось 75-летие освобождения Варшавы от нацистских захватчиков. Минобороны РФ опубликовало уникальные документы об освобождении польской столицы.

BannerImage
Варвара Романова
  • Новости
  • Польша
  • Россия
  • СССР
  • Общество
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar