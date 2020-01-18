В Варшаве заявили о разорении культуры Польши в результате действий СССР

В МИД страны утверждают, что ценные произведения польского искусства до сих пор хранятся в России.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что некоторые предметы искусства, которые хранятся в России, по праву принадлежат их стране.

— Польская культура понесла огромные потери из-за действий СССР, — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

🇵🇱 culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.



⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in 🇷🇺.

⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/Fa8qUNnqQK — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) January 18, 2020

Подразделения НКВД "разграбили" ценные произведения польского искусства, которые до сих пор находятся в России, заявили польские дипломаты.

В качестве примера приводятся картины "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.