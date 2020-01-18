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Регион
Опубликовано 18 января 2020, 14:19

После схода лавины в горах Непала пропала группа туристов из Южной Кореи

Фото © Flickr / Anthony Surace

Фото © Flickr / Anthony Surace

На место отправились представители МИД Южной Кореи и члены семей пропавших.

Власти Непала ведут поиски группы из четырёх южнокорейских туристов и двух местных проводников, пропавшей в горах после схода лавины. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Как уточняется, инцидент произошёл 17 января на склонах горы Аннапурна, куда группа из одиннадцати южнокорейских учителей приехала ради трекинг-тура. Части этой группы удалось спастись — пять уцелевших туристов уже перевезли в безопасное место. Поиски остальных продолжаются. На место отправились представители МИД Южной Кореи и члены семей пропавших.

Ранее стало известно, что российский турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу в кузбасском Шерегеше.

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София Алабина
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