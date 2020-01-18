После схода лавины в горах Непала пропала группа туристов из Южной Кореи

На место отправились представители МИД Южной Кореи и члены семей пропавших.

Власти Непала ведут поиски группы из четырёх южнокорейских туристов и двух местных проводников, пропавшей в горах после схода лавины. Об этом сообщает агентство Yonhap.

(2nd LD) 4 S. Korean trekkers go missing after avalanche hits Annapurna https://t.co/oXMvSohwaW — Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 18, 2020

Как уточняется, инцидент произошёл 17 января на склонах горы Аннапурна, куда группа из одиннадцати южнокорейских учителей приехала ради трекинг-тура. Части этой группы удалось спастись — пять уцелевших туристов уже перевезли в безопасное место. Поиски остальных продолжаются. На место отправились представители МИД Южной Кореи и члены семей пропавших.