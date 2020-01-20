ОП предложила запретить депутатам Госдумы пользоваться гаджетами на заседаниях

Автор послания считает, что электронные устройства отвлекают чиновников от принятия судьбоносных решений.

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить депутатам пользоваться гаджетами во время заседаний. Об этом сообщает RT.

— Когда принимаются судьбоносные решения для страны, нужно работать, всецело погружаясь в процесс, а не отвлекаться на гаджеты! — заявил в своём обращении Хамзаев.

В письме автор инициативы подчеркнул, что от вовлечённости депутатов в рабочий процесс, особенно в зале пленарных заседаний, зависят социальные преобразования в стране.