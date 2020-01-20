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Опубликовано 20 января 2020, 07:35

ОП предложила запретить депутатам Госдумы пользоваться гаджетами на заседаниях

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Автор послания считает, что электронные устройства отвлекают чиновников от принятия судьбоносных решений.

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить депутатам пользоваться гаджетами во время заседаний. Об этом сообщает RT.

Когда принимаются судьбоносные решения для страны, нужно работать, всецело погружаясь в процесс, а не отвлекаться на гаджеты! — заявил в своём обращении Хамзаев.

В письме автор инициативы подчеркнул, что от вовлечённости депутатов в рабочий процесс, особенно в зале пленарных заседаний, зависят социальные преобразования в стране.

В 2016 году Госдума приняла поправки к регламенту, устанавливающие штрафы для депутатов за прогулы заседаний без уважительных на то причин. Сумма взыскания равнялась 1/6 от месячной зарплаты парламентария за каждое пропущенное заседание. Позже сумма была снижена до 1/9.

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Илья Птичкин
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