Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января 2020, 17:05

Путин внёс в Госдуму проект о требованиях к кандидату в президенты России

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Ключевые положения: увеличение "ценза оседлости" до 25 лет и ограничение двумя сроками нахождения на посту главы государства.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект о требованиях к главе государства и должностным лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности и суверенитета страны. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Проект предусматривает запрет на занятие президентского кресла более двух сроков. Также в документе обозначено увеличение "ценза оседлости" до 25 лет. Кроме того, есть норма о запрете на иностранное гражданство и виде на жительство для высших должностных лиц.

Ранее сегодня рабочая группа рассказала, в какие статьи конституции могут быть внесены правки.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar