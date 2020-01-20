Путин внёс в Госдуму проект о требованиях к кандидату в президенты России

Ключевые положения: увеличение "ценза оседлости" до 25 лет и ограничение двумя сроками нахождения на посту главы государства.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект о требованиях к главе государства и должностным лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности и суверенитета страны. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Проект предусматривает запрет на занятие президентского кресла более двух сроков. Также в документе обозначено увеличение "ценза оседлости" до 25 лет. Кроме того, есть норма о запрете на иностранное гражданство и виде на жительство для высших должностных лиц.