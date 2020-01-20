Госдума рассмотрит проект закона об изменении конституции 23 января
В ходе Послания Федеральному собранию глава государства предлагал пересмотреть полномочия ветвей власти и утвердить в основном документе страны социальные обязательства правительства.
Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект о внесении поправок в конституцию на пленарном заседании, которое пройдёт в четверг, 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Думы Ивана Мельникова.
— Законопроект будет рассматриваться 23 января в 10 утра, — проинформировал он.
Напомним, 15 января президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Речи о смене всего документа, а в особенности первых двух глав, не идёт. Например, Путин предложил пересмотреть полномочия ветвей власти и утвердить в основном документе страны социальные обязательства правительства.
Ранее президент уже провёл встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ. На ней российский лидер объяснил смысл поправок в основной закон страны и призвал "выверять всё до запятой". Сам проект закона Путин внёс в Думу ранее в понедельник.
Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko