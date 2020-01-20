В Нигерии 17 человек погибли после падения грузовика с моста

Ещё 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

В Нигерии грузовик с прицепом попал в ДТП, в результате которого погибло 17 человек, сообщает нигерийская газета The Sun.

Инцидент произошёл в штате Кацина. Автоприцеп DUF, полностью загруженный коровами и пассажирами, сорвался с моста, после того как головка трейлера отцепилась от кузова. Ещё 14 человек были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Также погибли многие животные.

Как сообщил сотрудник полиции по связям с общественностью Гамбо Иса, предварительная проверка показала, что 35-летний водитель не справился с управлением перегруженной машиной.