В России предложили независимую от США систему полёта на Луну

Согласно концепции, для запуска космического аппарата на орбиту можно будет использовать "Ангару-А5".

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предложила проект "Рывок-2", предусматривающий создание многоразового корабля для прямых полётов на Луну. Об этом сообщается в докладе специалиста РКК Рафаила Муртазина, опубликованном к XLIV Королёвским чтениям.

Концепция предложена вместо программы "Рывок", необходимым звеном которой являлась международная окололунная платформа для стыковки корабля. Новый проект не предполагает промежуточной посадки на предложенной США окололунной станции Deep Space Gateway (Lunar Orbital Platform-Gateway). Согласно "Рывку-2", космический транспорт может курсировать между станцией на орбите Земли и базой на поверхности Луны.

— В качестве средства перемещения экипажа предлагается многоразовый лунный корабль с возможностями прямой посадки на поверхность Луны, — говорится в докладе Муртазина.