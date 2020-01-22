Бешеный бюджетник. Lenovo Y540 — самый дешёвый игровой ноутбук

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Китайский шпион?

Главная причина, по которой геймеры всё чаще выбирают ноутбуки Lenovo в качестве первой, второй и основной игровой машины, — это не только и не столько дизайн, сколько проработка общего удобства, которое в мире автомобилей зовётся эргономикой. Редко кто делает сугубо игровые машины таким образом, чтобы всё было под рукой. Главная претензия ко всем разработчикам, кроме Lenovo, — попытки загрузить левую и правую части корпуса портами и разъёмами, от которых нет решительно никакого спасения. Это раздражает и приводит в бешенство, особенно если рядом нужно разложить какие-нибудь вещи.

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

В случае с Y-540 игровая суть машины проявляется не сразу. Нет вычурных профилей охлаждения, нет каких-то безумных форм корпуса, ничто не говорит о том, что на столе разместился ноутбук, способный потянуть современные игры или сложные профессиональные программы. У большинства игровых машин всё портирование вынесено налево и направо, у Lenovo Y-540 — совсем другая философия. Всё, что можно, максимально убрано назад: порт питания, ethernet-порт, HDMI и даже USB-C. Решение не в духе игровых машин последних лет, но крайне удобное — ничего не мешается под руками. Забегая вперёд, стоит сказать, что даже у Acer Predator за 350 тыс. рублей это решение реализовано частично: питание — сзади, всё остальное — по классике, сбоку.

Распознать игровой характер машины сложно ещё и потому, что multicolor в подсветке клавиатуры отсутствует. Вместо приятной многопоточной подсветки — простое белое свечение, которое скорее намекает на бюджетность, чем на игровые возможности. А вот механическая часть клавиатуры — отменная. Лёгкая "мембранка" с почти бесшумным ходом клавиш — идеальное решение для тех, кто любит прожимать кнопки в пылу сражения или много печатает каждый день. Насчёт износостойкости термопечати на поверхности кнопок данных нет, но выглядит всё весьма достойно. Однако это становится неважным, когда запускается первая игра и в дело вступает железо.

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Топчик в пределах разумного

В нашем распоряжении оказалась базовая версия Y-540, оснащённая процессором Intel Core i5-9300H (для сравнения, топовая версия получила процессор Intel Core i7-9750H). В довесок к приличному, но не слишком производительному процессору ноутбук комплектуется видеокартой GeForce GTX 1650. Непонятное и нелогичное решение, особенно если учитывать, что на борту 1650 "всего" четыре гигабайта видеопамяти GDDR5.

Операционная система хранится на SSD ёмкостью 128 Гб, а все остальные данные можно разместить на HDD ёмкостью в один терабайт. Классическое решение, в котором ничего нового нет.

Обработку данных ускоряют и две "плашки" оперативной памяти DDR4 на 16 Гб с частотой 2666 Мгц. Но цифры цифрами, а вопрос, как это работает в реальных условиях, всё равно остаётся. На самом деле ни производительность, ни пресс-киты Lenovo относительно востребованности этих машин не имеют никакого значения по сравнению с тем, что испытывает геймер при работе с ноутбуком.

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

А ощущения примерно такие. Хотя ноутбук и оснащается системой охлаждения Legion Coldfront, состоящей из четырёх теплотрубок увеличенного сечения, улучшенный на 29% теплоотвод, который заявляет производитель, не создаёт никакого акустического комфорта. Снижение шумности, о котором говорит производитель, можно зафиксировать только в том случае, если специально замерять "визг" кулеров шумомером. Но простого пользователя такие исследования не беспокоят. Всё, что нужно понять, — комфортно работать или нет. Уровень ощущений от работы с Y-540 под нагрузкой можно описать как "терпимый" — ничего из ряда вон раздражающего нет, но могло бы быть и лучше.

При этом всё пространство под руками, включая клавиатуру, остаётся прохладным, и за это инженеры Lenovo должны получить квартальную премию. Редкий игровой ноутбук может похвастать такой эффективностью. Очевидно, что именно в этой "прохладе" и кроется компромисс между звуком, который издаёт система охлаждения, и тем, как чувствует себя пользователь. В конце концов, цитируя классиков разработки портативных машин, "вентиляторы — это адски шумные твари".

Можно наваливать

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

Собранные воедино железо и система охлаждения позволяют добиться приличных для такой конфигурации показателей. К примеру, Counter-Strike: Global Offensive и Star Wars Battlefront 2 стабильно выдают по 90−130FPS на (почти) ультранастройках графики. В Metro Exodus производительность снижается до 30−40FPS, но это вполне логично — игра относительно новая и "тяжёлая" даже для стационарных ПК с более производительной конфигурацией.

Неплохо для машины, которая продаётся в России по низу рынка для игровых ноутбуков в принципе. За отображение помимо видеокарты отвечает приличный экран с частотой обновления 144 Гц (90 Гц в базе) и матрицей AU Optronics, цветопередача которой оказалась максимально крутой для бюджетной машины.Такое сочетание позволяет играть в большинство современных игр, особенно жадных до ресурсов системы, в разрешении Full HD без всякого напряга. Разве что ультрасглаживание иногда придётся отключать.

Вокруг дисплея средние по размерам рамки, в которых не сразу находится веб-камера. Она, в отличие от других классических машин, вынесена вниз и снабжена специальной "шторкой" с индикацией. Очень удобно и сохраняет приватность геймера при работе с "деликатным" контентом.

Решение суда

Если бы Lenovo Y-540 совершил преступление, его бы точно оправдали. Он виновен по всем статьям: хорош внешне и выполнен из добротного пластика, у него приличное охлаждение, железо радует приятной отдачей и эффективностью, много чего ещё. Единственное, что портит практически идеальное впечатление, — встроенный звук Harman, который хочется приглушить после заставки сериала или игры. И звуковое сопровождение в этой машине — ахиллесова пята, "вылечить" которую можно только подключением наушников.

Фото © LIFE / Татьяна Руденко

В остальном Y-540 радует добротным исполнением, а единственная его проблема — это цена. За 82 тыс. рублей трудно найти более достойный ноутбук, но ничего вычурного и кричащего в игровой машине начального уровня от Lenovo нет. Y-540 подойдёт тем, кто только-только начинает менять личную жизнь на гейминг, а накопленные с зарплаты или завтраков деньги — на новинки компьютерной индустрии. Главное качество Y-540 в этом отношении — простота апгрейда. Расширить ОЗУ и "прокачать" хранилище данных можно с сохранением заводской гарантии. Простые манипуляции позволят спокойно пережить с ноутбуком пару лет, а может быть, и дольше, без лагов и задержек.