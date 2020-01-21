"Бесстыдница!" Володин предложил наказать Водонаеву за слова о россиянах как о быдле
Как считает спикер Госдумы, знаменитость должна ответить по закону за оскорбление соотечественников.
Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин крайне резко отреагировал на слова экс-участницы телепроекта "Дом-2" Алёны Водонаевой, которая ранее выступила против выплат материнского капитала небогатым россиянам, при этом сравнив их с быдлом. Спикер подчеркнул, что её слова не должны остаться без ответа и для этого есть определённые законом санкции.
— Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила наших граждан, притом присвоив им определённый статус. Вот это бесстыдница! Поэтому, коллеги, надо не только об этом говорить, но и предлагать решение, чтобы всё меньше и меньше таких разговоров стимулировали. Потому что, получается, она взяла, нахамила, у неё прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально. А вот в этом случае нам с вами было бы правильно использовать возможности закона. Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны. А это оскорбление граждан нашей страны. В этом случае — штраф 100 миллионов. Пускай платит — и в следующий раз говорить не будет! Вот об этом речь идёт, — заявил спикер Госдумы.
Как сообщал Лайф, крайне негативную реакцию в обществе вызвали заявления Водонаевой на её странице в "Инстаграме", где она выступила против предложенных президентом России Владимиром Путиным мер по решению демографических проблем в стране. В частности, дополнительных выплат семьям с детьми. Как считает Водонаева, "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут массово рожать детей исключительно ради денег.
Напомним, это не первое скандальное заявление бывшей участницы знаменитой телестройки. Ранее Водонаева заявляла, что Россия — нищая и жадная страна, и призвала не рожать детей, если нет возможности их обеспечить.