"Бесстыдница!" Володин предложил наказать Водонаеву за слова о россиянах как о быдле

— Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила наших граждан, притом присвоив им определённый статус. Вот это бесстыдница! Поэтому, коллеги, надо не только об этом говорить, но и предлагать решение, чтобы всё меньше и меньше таких разговоров стимулировали. Потому что, получается, она взяла, нахамила, у неё прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально. А вот в этом случае нам с вами было бы правильно использовать возможности закона. Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны. А это оскорбление граждан нашей страны. В этом случае — штраф 100 миллионов. Пускай платит — и в следующий раз говорить не будет! Вот об этом речь идёт, — заявил спикер Госдумы.