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Регион
Опубликовано 21 января 2020, 15:04

Госдума в первом чтении поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза

Согласно поправкам в закон, зампред СБ РФ назначается на должность и освобождается от неё главой государства.

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие президентского законопроекта об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Должность вводится с правками в закон "О безопасности". Согласно документу, зампред СБ РФ назначается и увольняется президентом страны. Его полномочия также определяются главой государства.

Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности, — говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, согласно правкам, назначаться на новую должность смогут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Как сообщал Лайф, эту новую должность президент РФ Владимир Путин предложил экс-премьеру страны Дмитрию Медведеву, который 15 января после Послания президента Федеральному собранию заявил об отставке правительства в полном составе.

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Фото © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

Алексей Гладких
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