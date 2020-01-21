Госдума в первом чтении поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза

Согласно поправкам в закон, зампред СБ РФ назначается на должность и освобождается от неё главой государства.

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие президентского законопроекта об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Должность вводится с правками в закон "О безопасности". Согласно документу, зампред СБ РФ назначается и увольняется президентом страны. Его полномочия также определяются главой государства.

— Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности, — говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, согласно правкам, назначаться на новую должность смогут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.