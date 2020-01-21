Госдума в I чтении приняла законопроект о защите россиян от биологических угроз. Среди них — китайский коронавирус

Документ направлен на защиту населения и охрану окружающей среды, а также на создание и развитие самой системы мониторинга биологических рисков.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о биологической безопасности страны. Документ устанавливает основы государственного регулирования в этой сфере и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов. Проект закона разработали в Минздраве. Представитель ведомства, выступая сегодня в Госдуме, назвал среди биологических угроз, которые стоят перед нашей страной, новый коронавирус из Китая.

Кроме того, в списке биологических рисков, которым призван противостоять документ, фигурирует распространение туберкулёза, ВИЧ и вирусных гепатитов, возникновение и распространение новых инфекций, проектирование и создание патогенов с помощью технологий синтетической биологии, аварии и диверсии на биологически опасных объектах, распространение устойчивости к лекарственным препаратам, а также бесконтрольное использование генно-инженерных технологий.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, на территории России на сегодняшний день находится около 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность. На некоторых из них хранятся образцы вирусов, которые столетия назад "вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов". Депутатов беспокоит и потенциальный риск, который несут за собой бесконтрольные археологические и палеонтологические раскопки, проводимые в регионах нашей страны.

— Мы должны быть уверены, что защищены от всего этого. Чтобы выявлять и предупреждать угрозы биологического характера, будут созданы специальные центры мониторинга, определены зоны контроля. Нужно сформировать законодательную базу для такой работы, — пояснил Огуль.