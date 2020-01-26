Они сражались за выгоду. Частная компания наживается на 75-летии Победы

Оглавление И это не вся схема "бесплатной" медали Кто за всем этим стоит? Границ не видят?

ООО "Императорский монетный двор" предлагает каждому россиянину бесплатно получить медаль, посвящённую 75-летию Победы. Реклама об этом показывается по крупным федеральным каналам в прайм-тайм. Письма с предложениями распространяются по миллионам почтовых ящиков.

Фото © LIFE

Как пишут люди на форумах, в тексте письма обращение не просто к абстрактному человеку, а к конкретному жильцу той квартиры, в чей ящик было опущено письмо. С указанием имени и отчества. Откуда у "Императорского монетного двора" база данных — неизвестно.

Выглядит медаль как монета (диаметром чуть больше трёх сантиметров). Оформить две медали на одного человека нельзя — только одна "награда" в одни руки.

— Мы позвонили по телефону, указанному в письме, и попросили оформить медали на меня и на мужа и прислать посылки вместе, нам отказали даже в этом, — пишет одна из покупательниц в соцсетях.

Оформить единовременную доставку на всех членов семьи нельзя, потому что за бесплатную медаль нужно платить. Забрать заказ самовывозом тоже не разрешается. Доставка и упаковка стоят 299 рублей. И эти деньги получит не Почта России, а "Императорский монетный двор".

Если кто-то из заказчиков отказывается платить за доставку и упаковку, в течение двух недель ему придёт письмо с требованием внести деньги, иначе компания утверждает, что может обратиться в коллекторское агентство. Хотя по закону только банки и МФО могут прибегать к коллекторским услугам, "Императорский монетный двор" к финансовым организациям не относится.

Некоторые жильцы получают не просто рекламу, а сразу медаль в конверте себе в почтовый ящик. Им нужно сходить на почту и оплатить доставку с упаковкой — 299 рублей. Если этого не сделают — придёт письмо с предупреждением и "намёком" на коллекторов.

Фото © Pikabu

В Российском союзе ветеранов Лайфу сообщили, что с предложениями "Императорского монетного двора" они уже знакомы, пару лет назад пытались даже судиться, но ничего хорошего из этого не вышло.

– Этот коммерческий проект не имеет под собой ни грамма патриотизма. У русских людей есть пословица “На каждый чих не наздравствуешься” – очень подходит под ситуацию с этими медалями. За ними стоят большие деньги и большие интересы. Ветераны не одобряют “медали каждому”, но и повлиять на эту ситуацию мы не можем. Пробовали связаться с этим монетным двором, но там такой запутанный клубок, напрямую с фирмой никто не соединяет. Два года назад отстаивали свою позицию, но просто устали ходить по судам, – сказал Лайфу представитель Российского союза ветеранов.

И это не вся схема "бесплатной" медали

На официальном сайте монетного двора информации о бесплатных медалях нет. Но на компанию зарегистрировано 106 доменов, более 50 из которых созданы для продажи медалей, приуроченных к Победе в Великой Отечественной войне. На эти сайты настроена реклама в Интернете, которая выпадает пользователям.

© LIFE

Оформляя заказ на одном из таких сайтов, нужно ввести фамилию, имя и электронную почту. Затем сервис предлагает оформить покрытие медали золотом за 830 рублей, докупить сертификат подлинности медали и календарь за 160 рублей и приобрести дополнительно медали из двух коллекций — "Великие правители России" за 995 рублей и "Чудотворные иконы" за 1145 рублей. При приобретении дополнительных медалей оформляется ежемесячная подписка на следующие элементы коллекции, каждый из которых будет стоить 1990 рублей и 2290 рублей (плюс доставка 299 рублей за одну медаль). Точное число элементов в коллекции "Великие правители России" неизвестно, но на сайте перечислено шесть медалей с Екатериной II, Иваном Грозным и другими правителями. "Чудотворные иконы" — коллекция из 12 элементов. То есть оформление одной "бесплатной" медали с "бонусами" может стоить от 299 рублей до 47 тысяч рублей.

Те, кто нашёл письма в почтовых ящиках или увидел рекламу по ТВ, могут оформить заказ по телефону. Обычная медаль также будет стоить 299 рублей за доставку и упаковку, премиум-медаль, покрытая золотом, обойдётся в 1690 рублей. Но менеджер предлагает "только сегодня" оформить заказ за 995 рублей, доставка оплачивается отдельно. Дополнительно клиентам, которые согласились на покупку элитной золотой медали, продавец предлагает купить первую медаль из коллекции "Великие россияне", на которой будет изображён профиль маршала Жукова, за 995 рублей. Доставка оплачивается отдельно — 299 рублей. В следующем месяце придёт новый элемент коллекции за 1990 рублей (снова с платной доставкой). Количество медалей с "великими россиянами" неизвестно, но менеджер "Императорского монетного двора" уточнила, что в коллекции более 100 медалей. Таким образом, покупка "бесплатной" медали к 75-летию Победы и "опций" к ней — от 299 рублей до 232 тысяч рублей.

Фото © Alibaba

На сайтах по оптовым продажам золотых и серебряных монет-медалей из Китая указаны цены — от 20 до 100 рублей за штуку. То есть себестоимость одного изделия примерно в 5–7 раз ниже, чем цена за "доставку и упаковку" от "Императорского монетного двора". Как пишут в Интернете покупатели, качество металла оставляет желать лучшего.

Кто за всем этим стоит?

В конце 90-х и начале 2000-х каталожный и посылочный бизнес активно разрастался. Люди получали рекламу от "Ридерз дайджест" или "Мира книги", где им не только предлагали купить что-то из каталогов, но и сообщали, что они выиграли автомобиль или крупную сумму денег. Но для того, чтобы получить приз, нужно подписаться на рассылку и оплачивать доставку всех следующих писем.

В 2006 году на российском рынке было представлено 120 фирм каталожной торговли и 1,5 тысячи интернет-магазинов. Базы данных тогда можно было взять в аренду на специальных сайтах: от 50 копеек до 1,5 рубля за почтовый адрес, всего в базе более 25 млн человек и 100 тысяч компаний.

"Бета Групп", входящая в группу компаний "Мир книги", делала более 70 тысяч почтовых отправлений в день. Учредителем "Мира книги", ликвидированной в 2016 году, был Дмитрий Зобнин. У компании были своё издательство, типография и фирмы по логистике. Сегодня Зобнин возглавляет "Императорский монетный двор", схема работы примерно такая же, только теперь количество покупателей можно увеличить благодаря интернет-маркетингу.

Дмитрий Зобнин является соучредителем в компаниях "Императорская казна" и "Православная ярмарка", которые являются дополнительными площадками для продажи медалей и монет. Он также выступает соучредителем в компаниях, которые производят ювелирные изделия: "Арт-ювелир", "Талисма", "Императорский монетный завод". За доставку медалей и прочих товаров отвечают учреждённые Зобниным "Бета ПРО" и "Пост-сервис".

© LIFE

Совместно с Сергеем Липиным и Александром Осокиным, соучредителями Зобнина по "Православной ярмарке", были основаны медиакомпании, которые работают как онлайн-магазины и телемагазины: "Хом шопинг Раша" и ХШР. На эти же три фамилии зарегистрирован кол-центр "Хомтелеком 24", который обрабатывает все звонки потенциальных покупателей.

Также Зобниным, Липиным и предпринимателем Кириллом Глазковым учреждены компании по телевещанию: ТДК ("Телевизионный дамский клуб") и "Шарм", на которых телемагазин работает чуть ли не круглосуточно. Но "Шарм" сложно назвать успешным проектом — в конце 2019 года компания объявляла о поиске инвестора для долгового финансирования в размере 20 млн рублей по ставке 24% на запуск телеканала "Любимый ТВ" и финансирование оборотного капитала текущей деятельности.

"Императорский монетный двор", компания "Императорская казна", "Императорский монетный завод", "Талисма" и "Арт-ювелир" зарегистрированы по следующему адресу: Москва, ул. 2-я Кабельная, 2. Это огромная территория с цехами и административными помещениями, расположенная недалеко от центра столицы. Вход строго по пропускам.

Фото © LIFE

В 2017–2018 гг. "Императорский монетный двор" выпускал монеты к чемпионату мира по футболу. В 2018 году доход компании превысил 2 млрд рублей. Доход сервиса по доставке "Бета ПРО" в том же году превысил 3 млрд рублей.

Фото © Отзовик

На "Хом шопинг Раша" и "Пост-сервис" покупатели жалуются с 2016 года: в онлайн- и телемагазинах люди заказывают одну вещь, а привозят им совсем другое и худшего качества. Либо навязывают товар и не дают отменить заказ даже через пару часов после его оформления. Но в 2018 году доходы "Хом шопинг Раша" были выше миллиарда, а "Пост-сервис" — выше 5 млрд рублей.

Границ не видят?

Продавать медали ко Дню Победы "Императорский монетный двор" начал ещё к 70-летию великого праздника. К 75-летию рассылка началась примерно с мая 2019 года.

Весной прошлого года жители Белоруссии сообщили в СМИ о почтовых письмах с предложениями получить медали к 75-летию Победы. И изображения на медалях были не про Сталинград или Ленинград, а про Брестскую крепость. Дополнительное предложение — коллекция "Великие белорусы" (например, Костюшко, Колас, Огинский). В 2015 году белорусам предлагали оформить заказ в "Императорском монетном дворе", теперь получать деньги покупателей будет компания "Императорская казна". В Белоруссии ни одна из фирм не зарегистрирована, но письма покупателей поступают на адрес в Минске.

У "Императорского монетного двора" и компании "Императорская казна" есть лицензия на обработку и хранение персональных данных, которые покупатели им щедро передают. Кто не хочет получать медали и платить свои деньги за них, может оформить возврат, как указано на сайтах с акцией к "75 годам Победы". Правда, в условиях покупки указано, что вернуть можно только стоимость самой медали — деньги за доставку и упаковку компания оставляет себе, а если вы отказались от позолоты и "бонусов" своей медали, то и возвращать вам нечего, медаль же официально стоит 0 рублей. Кроме того, согласно закону "О защите прав потребителей", изделия из драгоценных металлов обмену и возврату не подлежат, вернуть можно только некачественный товар.

К покупателям медалей "Императорский монетный двор" обращается как к "уважаемым коллекционерам", называет их нумизматами. Хотя коллекционирование медалей — это фалеристика. По словам коллекционера Алексея Олесина, изделия "Императорского монетного двора" не являются ценностью, поскольку их тираж не ограничен. Компания пишет на сайте, что медали к 75-летию выпущены тиражом в 75 000 экземпляров, но, скорее всего, выпущено будет столько, сколько закажут жители России и Белоруссии.

— Для сравнения: трёхрублёвые монеты к 75-летию Победы от Центробанка выпустили тиражом в 3000 экземпляров. Цена одной монеты сейчас достигает девяти тысяч рублей, потому что качество металла и редкость монет очень ценятся. Изделия "Императорского монетного двора" — это просто бизнес, — говорит эксперт.

В России существует только два официальных монетных двора: Московский и Санкт-Петербургский. Все остальные (в том числе Императорский) — частные организации, которые не имеют отношения ни к официальным монетам, ни к государственным медалям.