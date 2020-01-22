Володин пообещал сделать всё, чтобы эффективно выстроить работу с новым правительством

Спикер заявил, что в Госдуме с новыми министрами связывают изменения именно в экономической сфере.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пообещал, что парламент сделает всё, чтобы эффективно выстроить работу с новым составом правительства. Об этом спикер заявил в эфире телеканала "Россия 24".

— Что касается парламента, со своей стороны мы сделаем всё, чтобы эффективно выстроить работу для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом в рамках послания, — отметил Володин.

Спикер добавил, что "есть надежда, что будем работать более результативно".

Также Володин рассказал об ожиданиях от нового кабмина.

— Когда мы видим новых министров, вице-премьеров ... с ними мы связываем серьёзные изменения именно в экономической сфере, в социальной сфере, — сказал председатель Госдумы.