Володин пообещал сделать всё, чтобы эффективно выстроить работу с новым правительством
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Спикер заявил, что в Госдуме с новыми министрами связывают изменения именно в экономической сфере.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пообещал, что парламент сделает всё, чтобы эффективно выстроить работу с новым составом правительства. Об этом спикер заявил в эфире телеканала "Россия 24".
— Что касается парламента, со своей стороны мы сделаем всё, чтобы эффективно выстроить работу для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом в рамках послания, — отметил Володин.
Спикер добавил, что "есть надежда, что будем работать более результативно".
Также Володин рассказал об ожиданиях от нового кабмина.
— Когда мы видим новых министров, вице-премьеров ... с ними мы связываем серьёзные изменения именно в экономической сфере, в социальной сфере, — сказал председатель Госдумы.
Напомним, 15 января Правительство РФ вместе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. 16 января главой кабмина назначен Михаил Мишустин. Лайф опубликовал полный список членов нового Правительства России.