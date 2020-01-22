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Опубликовано 22 января 2020, 00:42

Володин пообещал сделать всё, чтобы эффективно выстроить работу с новым правительством

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Спикер заявил, что в Госдуме с новыми министрами связывают изменения именно в экономической сфере.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пообещал, что парламент сделает всё, чтобы эффективно выстроить работу с новым составом правительства. Об этом спикер заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Что касается парламента, со своей стороны мы сделаем всё, чтобы эффективно выстроить работу для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом в рамках послания, — отметил Володин.

Спикер добавил, что "есть надежда, что будем работать более результативно".

Также Володин рассказал об ожиданиях от нового кабмина.

Когда мы видим новых министров, вице-премьеров ... с ними мы связываем серьёзные изменения именно в экономической сфере, в социальной сфере, — сказал председатель Госдумы.

Напомним, 15 января Правительство РФ вместе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. 16 января главой кабмина назначен Михаил Мишустин. Лайф опубликовал полный список членов нового Правительства России.

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