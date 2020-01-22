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Опубликовано 21 января 2020, 22:53

Захарова: Лживыми тезисами о Великой Отечественной премьер Польши убил в себе человека

Фото © ТАСС / ZUMA

Фото © ТАСС / ZUMA

Ранее премьер-министр Польши поставил знак равенства между СССР и нацистской Германией.

Статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о роли СССР в освобождении страны и взаимоотношениях между государствами, опубликованная в американской газете Politico, стала очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

На этот раз Варшава не только отождествила Советский Союз с нацистской Германией, но и высказала новые взгляды на исторические события.

Перед тем как начать разбор статьи премьер-министра Польши, Захарова пояснила читателям, что Моравецкий "отчего-то забыл упомянуть" некоторые важные исторические факты. А именно он не указал на участие Польши в разделе Чехословакии 1938 года и подрыв ею создания европейской системы коллективной безопасности. Читатели газеты не увидели также информации о провале по вине Польши англо-франко-советских переговоров летом 1939 года. Успех этих переговоров мог бы предотвратить агрессию Адольфа Гитлера и начало Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в посвящённой Холокосту статье премьер Польши опирается на ряд ложных тезисов. Одному из них, а именно заявлению о "45 годах советской оккупации, которые стоили миллионов жизней", Захарова уделила наибольшее внимание. Она объяснила, что после освобождения Польши Советский Союз начал бескорыстно, жертвуя собственными интересами, восстанавливать экономику разрушенной гитлеровцами страны.

Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии т.н. "возвращённые земли". Именно благодаря СССР она вошла в число стран — учредителей ООН. И это лишь только малая часть того, что Советский Союз и его народ сделал для послевоенного возрождения Польши, — подчеркнула Захарова.

Наибольшее возмущение официального представителя МИД РФ вызвало утверждение автора о том, что "Красная армия не освобождала Варшаву". Это заявление было сделано, несмотря на наличие десятков монографий, основанных на документах и свидетельствах очевидцев.

Да-да, именно так и написано: "Советский Союз не "освобождал" Варшаву, как это сейчас утверждают российские власти. Красная армия молчаливо наблюдала за агонией Варшавы", — цитирует статью Захарова.

Критике подвергся и следующий тезис Моравецкого о том, что "концлагерь мог бы быть освобождён на полгода раньше". Здесь речь велась об освобождении Освенцима 27 января 1945 года.

Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека, — резюмировала прочитанное Захарова.

Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ опубликовало уникальные секретные документы об освобождении Варшавы. В сообщении польского МИД отметили, что уважают подвиг красноармейцев, однако сейчас в стране полагают, что освобождение от оккупации не принесло полякам свободы. Представители внешнеполитического ведомства позже заявили, что считают опубликованные документы "попыткой переврать историю".

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Илья Птичкин
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