Захарова: Лживыми тезисами о Великой Отечественной премьер Польши убил в себе человека

Ранее премьер-министр Польши поставил знак равенства между СССР и нацистской Германией.

Статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о роли СССР в освобождении страны и взаимоотношениях между государствами, опубликованная в американской газете Politico, стала очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

На этот раз Варшава не только отождествила Советский Союз с нацистской Германией, но и высказала новые взгляды на исторические события.

Перед тем как начать разбор статьи премьер-министра Польши, Захарова пояснила читателям, что Моравецкий "отчего-то забыл упомянуть" некоторые важные исторические факты. А именно он не указал на участие Польши в разделе Чехословакии 1938 года и подрыв ею создания европейской системы коллективной безопасности. Читатели газеты не увидели также информации о провале по вине Польши англо-франко-советских переговоров летом 1939 года. Успех этих переговоров мог бы предотвратить агрессию Адольфа Гитлера и начало Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в посвящённой Холокосту статье премьер Польши опирается на ряд ложных тезисов. Одному из них, а именно заявлению о "45 годах советской оккупации, которые стоили миллионов жизней", Захарова уделила наибольшее внимание. Она объяснила, что после освобождения Польши Советский Союз начал бескорыстно, жертвуя собственными интересами, восстанавливать экономику разрушенной гитлеровцами страны.

— Именно благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии т.н. "возвращённые земли". Именно благодаря СССР она вошла в число стран — учредителей ООН. И это лишь только малая часть того, что Советский Союз и его народ сделал для послевоенного возрождения Польши, — подчеркнула Захарова.

Наибольшее возмущение официального представителя МИД РФ вызвало утверждение автора о том, что "Красная армия не освобождала Варшаву". Это заявление было сделано, несмотря на наличие десятков монографий, основанных на документах и свидетельствах очевидцев.

— Да-да, именно так и написано: "Советский Союз не "освобождал" Варшаву, как это сейчас утверждают российские власти. Красная армия молчаливо наблюдала за агонией Варшавы", — цитирует статью Захарова.

Критике подвергся и следующий тезис Моравецкого о том, что "концлагерь мог бы быть освобождён на полгода раньше". Здесь речь велась об освобождении Освенцима 27 января 1945 года.

— Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека, — резюмировала прочитанное Захарова.