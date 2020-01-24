День рождения баночного пива. Мифы и правда про вкус и пользу

Оглавление В начале было… мало Да будет крышка! С ключом! В семье не без урода А как банки появились в России? Что лучше: стекло или железо?

В начале было… мало

Первым пивом, которое разлили по ЖБ, стало Krueger Cream Ale. В банке предприниматели увидели альтернативу бутылкам, так как их во всех смыслах легче транспортировать: они не бьются и компактные. Покупателям же новая тара приглянулась тем, что пиво в ней было дешевле.

Но неудобнее. Пить прямо из банок первое время было сложно. Ведь клапаны на крышках появились далеко не сразу. Старинные заменители бутылок напоминали обычные консервные банки. Раскупоривались они по схеме, которая знакома каждому, кто когда-либо имел в нулевых дело со сгущёнкой: верхняя часть контейнера пробивалась с двух сторон. В одну входил воздух. Из другой вытекало пиво. Притирались на первых порах и к другим форматам. Верхнюю часть делали в виде перевёрнутой воронки, горлышко которой украшала обычная кроненпробка.

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Несмотря на ряд преимуществ перед стеклом, железная тара медленно завоёвывала любовь пивоманов. На момент вступления США во Вторую мировую ЖБ занимала всего 10% рынка контейнеров для напитков. Одной из проблем первых металлических сосудов было влияние материала на вкус. Банки изготавливались не из алюминия, как сегодня, а из трёх листов жести, которые с внутренней части покрывались тонким слоем олова. Всё это входило в реакцию с кислыми напитками, что превращало нектар богов в пойло со специфическим привкусом. О вкусе мы ещё обязательно поговорим, но позже. А пока — год 1959-й.

Да будет крышка! С ключом!

Инженер Эрмал Фрейз из штата Индиана отправляется с семьёй на пикник и, к счастью миллионов людей из будущего, забывает консервный нож. Когда время трапезы доходит до выпивки, Фрейз страдает: у него не находится под рукой ничего, что помогло бы ему насладиться прохладным пивом. До тех пор, пока в его поле зрения не попадает хромированный бампер автомобиля. Эту ночь Фрейз, согласно легенде, провёл в муках. Видимо, ему было так сильно жаль свою машину, что он думал над созданием простой открывашки для пива. Чтобы в следующий раз не царапать дорогущий Cadillac. И американцу это удаётся. Он придумал первую версию клапана с кольцом, которую мы привыкли видеть на современных банках.

"Первую", потому что к 70-м годам металлическая тара стала суперпопулярной. А популярность, как известно, хороша лишь до поры до времени. Проблема первого ключа — в его креплении. После срабатывания он сразу отваливался, и люди тут же его бросали под ноги. В отличие от кроненкрышек, кольца хорошо проглатывались птицами, рыбами, дикими и домашними животными. Экологи начали бить тревогу и порекомендовали любителям пенного напитка и сладкой газировки бросать ключи в банку сразу после открытия. Мол, всё равно потом выбросите вместе с тарой.

Что ж… Так и начали делать. До тех пор, пока благородный порыв не перетёк в новую проблему: куски железа стали поперёк горла уже у самих американцев, а не их питомцев. Сколько именно полегло от заботы о животных честных работяг, неизвестно. Однако специалисты-радиологи отмечали, что начали находить в людях ключи от ЖБ чаще. В общем, в середине 70-х ключи старого образца начали уступать аналогам типа Stay-Tab, которые не разваливались после срабатывания. Именно они и дошли до нас в разных проявлениях. К тому времени, к слову, контейнеры делали уже из алюминия.

В семье не без урода

Формат Stay-Tab остаётся самым популярным как среди алкогольных, так и безалкогольных напитков. Однако это не значит, что производители никогда не пытались придумать что-то новое. В разное время они жестили не хуже производителей смартфонов в нулевые.

Бразильский пивной бренд Brahma в 2011 г. выпустил пиво Copaco, крышка которого открывает диаметр всего основания цилиндра. Получается своего рода имитация бокала. Большой любви новый формфактор не сыскал, и компания довольно быстро от него отказалась.

В 2012 г. уже американская MillerCoors переизобрела популярный Stay-Tab. Она предложила банки типа Punch To Can, у которых при открытии появляется дополнительное отверстие для подачи воздуха. Дескать, так пенное лучше выливается из сосуда и приятнее ощущается во рту. Punch To Can тоже проиграл войну классическому формату.

В 2013 г. в нескольких азиатских странах вышло "детское" пиво. В кавычках потому, что номинально таковым оно не являлось. Но визуально банка этой серии выглядела именно как сладкая газировка. Ведь на этикетке красовались маскоты бренда Hello Kitty по соседству с изображениями экзотических фруктов. До Европы и США оный продукт не доехал.

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Впрочем, всем этим трём героям далеко до The End of History от шотландской пивоварни BrewDog. Тара этой лимитированной серии дополнительно упаковывалась в мёртвые туши грызунов. Впрочем, сосуд The End of History был стеклянным, поэтому подробнее о нём как-нибудь в другой раз.

А как банки появились в России?

До СССР банка дошла с опозданием. Первая отечественная марка пива в ЖБ — Gold Ring Beer. Его выпустили в 1980 г. по случаю проведения XXII Летних Олимпийских игр в Москве.

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С его производством связана не очень приятная, но, пожалуй, весьма поучительная история. После закупки дорогостоящей линии по производству пива перед Внешторгом встала задача по поиску нужной тары. ФРГ предложила дорогой вариант, поэтому взяли дешёвый японский. По приходу партии в Белокаменную выяснилось, что заморские болванки не подходят под немецкое оборудование. Тару всё равно пришлось покупать у ФРГ. В итоге Внешторг остался в большом минусе. Эту историю в третьем номере журнала "Тара и упаковка" от 1995 г. поведал Р.Г. Ахметшин, работавший тогда главным инженером в "Моспиве".

Несмотря на то что пиво "Золотое кольцо" вышло относительно небольшим тиражом, раритетные банки сегодня продаются на Avito по чрезвычайно скромной цене — 300 руб. за штуку. Да, кстати, существуют коллекционеры пивной тары и даже целый музей оной. Правда, не в России, а в США. В нём собрано более 5000 сосудов разных брендов. У нас же можно найти несколько приличных музеев пивоварения в целом: в Москве, Санкт-Петербурге и Чебоксарах.

Что лучше: стекло или железо?

Извечный вопрос, однозначный ответ на который найти не так-то и просто. Ведь здесь так, как с палочками Twix. Одни выступают за стекло, а другие — за железо. И аргументы у каждой из сторон убедительные. Апологеты бутылок говорят, что, в отличие от ЖБ, пиво в стекле не окисляется и не приобретает металлического привкуса. Адепты банок настаивают на том, что только у них бывает 100-процентный вакуум, а у оппонентов пиво киснет быстрее, так как свет для пива — плохо.

Рассудить стороны мы попросили трёх экспертов. Первый, Денис Сальников, пивовар и создатель марки пенного Salden’s, встал на сторону "металлистов".

— Я думаю, что лучшее пиво — в банке. Из-за того, что эта тара обладает абсолютной защитой от солнечного света и проникновения кислорода. Мы выбираем банку. Даже несмотря на то, что процесс разлива в неё дороже, — объяснил Денис, а заодно предостерёг любителей крафтового пива, что скоро с прилавков могут исчезнуть каноничные банки объёмом 0,5 л. Дескать, крупные заводы перешли на 0,45 л и доставать ёмкости старого образца стало сложнее — ощущается дефицит.

В роли следующего эксперта выступил ещё один крафтовый пивовар — Станислав Белов, совладелец и сооснователь пивоварни Brewlok. Он рассказал про плюсы и минусы каждого типа ёмкостей.

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— У каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Металл, например, идеально защищает напиток от воздействия ультрафиолета, солнечного света, который ускоряет все процессы. Свет может, например, увести ароматику охмелённого напитка в ненужную горечь. Стекло, в свою очередь, теоретически лучше защищает пенное от окисления кислородом. У бутылки узкое горлышко, и, когда происходит розлив, в нём образуется так называемая углекислотная шапка. Она тоже защищает пиво от кислорода, — поделился подробностями он. Но при этом отметил, что если в пивоварне стоит отличное оборудование, то нюанс, связанный с углекислотной шапкой, не имеет значения даже в случае с ЖБ.

Что до окисления пива в металлической ёмкости, то, по словам Станислава Белова, это миф. Дело в том, что внутри банки давно обволакиваются тонким слоем полимера, который предотвращает контакт напитка с алюминием.