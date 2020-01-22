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Опубликовано 22 января 2020, 09:54

Борис Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Приглашение рассматривается, отметили в Посольстве Великобритании в российской столице.

Приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны, получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя посольства страны в Москве.

На данный момент рассматривается приглашение и "уровень участия в данных мероприятиях", указывает агентство.

Ранее Лайф рассказывал, что Борис Джонсон был инициатором встречи с Владимиром Путиным в Берлине.

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Фото © Flickr / МИД России

Варвара Романова
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