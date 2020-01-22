Борис Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

Приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны, получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя посольства страны в Москве.