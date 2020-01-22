Борис Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
Приглашение рассматривается, отметили в Посольстве Великобритании в российской столице.
Приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию окончания Великой Отечественной войны, получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя посольства страны в Москве.
На данный момент рассматривается приглашение и "уровень участия в данных мероприятиях", указывает агентство.
Ранее Лайф рассказывал, что Борис Джонсон был инициатором встречи с Владимиром Путиным в Берлине.
Фото © Flickr / МИД России