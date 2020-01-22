Миронов рад ротации, а ЛДПР — Шойгу. Что думают в думских фракциях о новом составе кабмина
Депутаты Госдумы рассказали, чьё назначение стоит расценивать как признак приоритета финансирования социалки, а также о том, почему некоторые министры из команды Медведева сохранили свои посты.
Представители фракций Государственной думы поделились с журналистами своими ожиданиями от работы нового кабмина, который был сформирован во вторник, 21 января. Так, лидер эсэров Сергей Миронов ждёт от правительства профессиональной работы, прорывных решений и с оптимизмом приветствует новые лица.
"Справедливая Россия" о новом кабмине
— Из тридцати вице-премьеров и министров ровно половина — на новенького. 50% — это хорошая ротация, — рассуждает он.
Очень показательным, по мнению Миронова, является назначение Антона Котякова министром труда и социальной защиты, поскольку прежде он являлся заместителем министра финансов Антона Силуанова. Во фракции считают, что это является реакцией на возросший запрос общества на социальную защиту и справедливость, что, впрочем, и стало основной линией в Послании президента Владимира Путина Федеральному собранию страны.
— Сегодня социальная защита становится главнейшей функцией правительства и приоритетом с точки зрения обеспечения финансами, — указал Миронов. — И я думаю, что такой министр труда будет хорошо понимать, что теперь самая главная задача — задача социальной защиты нашего населения.
На эффектность работы нового правительства рассчитывают и коммунисты. Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев обратил внимание журналистов, что многим министрам теперь придётся примерить непривычные для себя роли, во многом оказаться с другой стороны "баррикад" и это может быть чрезвычайно полезно.
КПРФ о "новичках" в новом правительстве
— У нас председатель правительства из налоговой службы, бывший Рособрнадзор возглавил Министерство просвещения, бывший Росздравнадзор возглавил Министерство здравоохранения. Теперь они попробуют, как против контроля работать. Я думаю, что это тоже позитивно, — отмечает он.
А вот в ЛДПР раздавать "авансы" новым министрам пока не спешат, делая акцент на заслугах эффективных членов команды бывшего премьера Дмитрия Медведева. В частности, во фракции довольны, что на своём прежнем месте остался министр обороны Сергей Шойгу, поскольку никто не отменял необходимости решения стратегических геополитических задач, стоящих перед нашей страной.
ЛДПР о роли Шойгу для нового правительства
— Сергей Кужугетович вывел вооружённые силы на новый уровень практически за восемь лет. Наша страна получила такие виды вооружения и такое положение в мире, которое мы не могли себе позволить ранее, —комментирует председатель Комитета Госдумы по обороне, член ЛДПР Александр Шерин. — Мы наблюдали молча со стороны, что происходит с Югославией, мы наблюдали, что происходит с Ираком, Ливией, но за тем, что хотели американцы сделать с Сирией, мы уже не стали наблюдать со стороны.
Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сам он также оставил пост премьера, ему уже предложили новую должность. Позже президент Владимир Путин предложил на пост главы нового правительства кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Во вторник, 21 января Путин утвердил состав нового кабинета министров, предложенный новым премьером. Лайф опубликовал полный список его членов.