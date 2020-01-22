Миронов рад ротации, а ЛДПР — Шойгу. Что думают в думских фракциях о новом составе кабмина

Депутаты Госдумы рассказали, чьё назначение стоит расценивать как признак приоритета финансирования социалки, а также о том, почему некоторые министры из команды Медведева сохранили свои посты.

Представители фракций Государственной думы поделились с журналистами своими ожиданиями от работы нового кабмина, который был сформирован во вторник, 21 января. Так, лидер эсэров Сергей Миронов ждёт от правительства профессиональной работы, прорывных решений и с оптимизмом приветствует новые лица.

"Справедливая Россия" о новом кабмине

— Из тридцати вице-премьеров и министров ровно половина — на новенького. 50% — это хорошая ротация, — рассуждает он.

Очень показательным, по мнению Миронова, является назначение Антона Котякова министром труда и социальной защиты, поскольку прежде он являлся заместителем министра финансов Антона Силуанова. Во фракции считают, что это является реакцией на возросший запрос общества на социальную защиту и справедливость, что, впрочем, и стало основной линией в Послании президента Владимира Путина Федеральному собранию страны.

— Сегодня социальная защита становится главнейшей функцией правительства и приоритетом с точки зрения обеспечения финансами, — указал Миронов. — И я думаю, что такой министр труда будет хорошо понимать, что теперь самая главная задача — задача социальной защиты нашего населения.

На эффектность работы нового правительства рассчитывают и коммунисты. Первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев обратил внимание журналистов, что многим министрам теперь придётся примерить непривычные для себя роли, во многом оказаться с другой стороны "баррикад" и это может быть чрезвычайно полезно.

КПРФ о "новичках" в новом правительстве

— У нас председатель правительства из налоговой службы, бывший Рособрнадзор возглавил Министерство просвещения, бывший Росздравнадзор возглавил Министерство здравоохранения. Теперь они попробуют, как против контроля работать. Я думаю, что это тоже позитивно, — отмечает он.

А вот в ЛДПР раздавать "авансы" новым министрам пока не спешат, делая акцент на заслугах эффективных членов команды бывшего премьера Дмитрия Медведева. В частности, во фракции довольны, что на своём прежнем месте остался министр обороны Сергей Шойгу, поскольку никто не отменял необходимости решения стратегических геополитических задач, стоящих перед нашей страной.

ЛДПР о роли Шойгу для нового правительства

— Сергей Кужугетович вывел вооружённые силы на новый уровень практически за восемь лет. Наша страна получила такие виды вооружения и такое положение в мире, которое мы не могли себе позволить ранее, —комментирует председатель Комитета Госдумы по обороне, член ЛДПР Александр Шерин. — Мы наблюдали молча со стороны, что происходит с Югославией, мы наблюдали, что происходит с Ираком, Ливией, но за тем, что хотели американцы сделать с Сирией, мы уже не стали наблюдать со стороны.