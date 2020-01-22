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Регион
Опубликовано 22 января 2020, 12:57

Госдума во втором чтении поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

На эту должность президент РФ назначил экс-премьера страны Дмитрия Медведева.

Госдума во втором чтении поддержала принятие законопроекта об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

В ходе голосования 388 (86,2%) депутатов проголосовали за, четыре (0,9%) человека высказались против. Принятие законопроекта в третьем чтении пройдёт завтра.

Как ранее сообщал Лайф, на эту новую должность президент РФ Владимир Путин назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, который 15 января после Послания президента Федеральному собранию заявил об отставке правительства в полном составе.

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Анастасия Иванова
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