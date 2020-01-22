Госдума во втором чтении поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза

В ходе голосования 388 (86,2%) депутатов проголосовали за, четыре (0,9%) человека высказались против. Принятие законопроекта в третьем чтении пройдёт завтра.

Как ранее сообщал Лайф, на эту новую должность президент РФ Владимир Путин назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, который 15 января после Послания президента Федеральному собранию заявил об отставке правительства в полном составе.