Госдума во втором чтении поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза
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На эту должность президент РФ назначил экс-премьера страны Дмитрия Медведева.
Госдума во втором чтении поддержала принятие законопроекта об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
В ходе голосования 388 (86,2%) депутатов проголосовали за, четыре (0,9%) человека высказались против. Принятие законопроекта в третьем чтении пройдёт завтра.
Как ранее сообщал Лайф, на эту новую должность президент РФ Владимир Путин назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, который 15 января после Послания президента Федеральному собранию заявил об отставке правительства в полном составе.