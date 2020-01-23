Максим Топилин назначен главой Пенсионного фонда РФ
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России.
Экс-глава Министерства труда РФ Максим Топилин возглавил правление Пенсионного фонда. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.
— Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации, — говорится в документе.
Напомним, 21 января президент России Владимир Путин распорядился о формировании нового правительства, которое возглавил Мишустин. В его обновлённую команду не попали занимавший пост министра экономического развития Максим Орешкин, экс-глава Минкульта Владимир Мединский, собственно Топилин и другие. Свои посты сохранили руководители Минобороны, МИД, МВД, а также ещё девяти ведомств.
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