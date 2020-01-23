В Госдуме рассказали, когда может быть введена единая для России и Белоруссии валюта

Вопрос о введении такой денежной единицы закреплён в Союзном договоре, который вступил в силу 20 лет назад.

Единая для России и Белоруссии денежная единица будет введена не ранее 2030 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого.

— С учётом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы, — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания, — пояснил Водолацкий.

При этом он отметил, что уже сейчас Россия и Белоруссия активно сотрудничают в области обороны, промышленности, медицины и культуры в рамках договора о Союзном государстве.