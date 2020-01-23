Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в конституцию

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, во втором чтении документ могут рассмотреть 11 февраля.

Госдума РФ одобрила в первом чтении внесённый президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в конституцию. За единогласно проголосовали 432 депутата.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. Речи о смене всего документа, а в особенности первых двух глав, не идёт. Например, Путин предложил пересмотреть полномочия ветвей власти и утвердить в основном документе страны социальные обязательства правительства.