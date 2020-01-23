Госдума приняла закон о введении должности зампредседателя Совбеза
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На неё президент России Владимир Путин назначил экс-премьера Дмитрия Медведева.
Госдума приняла закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
В документе отмечается, что заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России. Его полномочия также определяются президентом. На эту должность могут претендовать граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства или вида на жительство.
Напомним, на должность заместителя председателя Совбеза президент России Владимир Путин назначил экс-премьера Дмитрия Медведева, который 15 января после Послания президента Федеральному собранию сообщил об отставке правительства в полном составе.