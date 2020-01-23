Максим Топилин возглавил ПФР. Что ждёт пенсии

"Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации", — такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на сайте правительства.

Ранее Максим Топилин был министром труда и социальной защиты. 21 января президент Владимир Путин назначил на этот пост Антона Котякова, который раньше был замминистра финансов. Кстати, новым заместителем министра финансов стал Антон Дроздов, который ранее возглавлял ПФР.

У Максима Топилина большой опыт работы в социальной сфере. Максим Топилин родился 19 апреля 1967 года в Москве. В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства (сейчас Российский экономический университет) им. Г.В. Плеханова по специальности "Экономист". Затем три года проучился в аспирантуре Научно-исследовательского института (НИИ) труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам. Он работал сначала младшим научным сотрудником, а затем старшим научным сотрудником НИИ труда.

В 1994–2001 годах Максим Топилин работал в аппарате правительства. Он занимал должности специалиста-эксперта, консультанта отдела труда, занятости и миграции Департамента труда, здравоохранения и социальной защиты населения. В 1996–1997 годах был консультантом отдела социальной политики и труда Департамента труда и здравоохранения. Затем работал консультантом отдела социальной политики и труда Департамента социального развития, а в 1998–2001 годах был начальником отдела.

С 10 июля 2001 года по 29 марта 2004 года Максим Топилин занимал должность заместителя министра труда и социального развития РФ Александра Починка. С 29 марта 2004 года по 31 июля 2008 года был руководителем Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Затем почти четыре года занимал должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой. С 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года был министром труда и социальной защиты РФ в правительстве Дмитрия Медведева.

Какой-то серьёзной смены курса работы ПФР при Максиме Топилине ни экономисты, ни политики не ожидают. Тем более что для многих его назначение не стало сюрпризом.

— Что касается каких-то кардинальных изменений в работе ПФР, то их не будет, — пояснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — На должность председателя Пенсионного фонда назначили бывшего министра труда, что очень логично. Назначение это было ожидаемо. Максим Топилин и раньше занимался вопросом пенсий, поэтому никакой смены курса в работе Пенсионного фонда не произойдёт. ПФР работает в системе, которую выстраивает Минтруд.