Уборная Кличко взяла "туалетный Оскар" на Украине
Всего было награждено 25 общественных учреждений.
Туалет Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Виталий Кличко, стал победителем в двух номинациях конкурса "Лучшая туалетная комната — 2019".
Участники конкурса оценивались по четырём критериям: чистота, технологичность, удобство и дизайн.
Церемония награждения прошла накануне, а организаторы конкурса — киевский Музей истории туалета и организация "Международный образовательный центр истории и развития культуры гигиены" — разместили результаты на официальной странице в "Фейсбуке".
Уборная администрации стала фаворитом в номинациях "Инклюзивный туалет" и "Государственные учреждения и общественные приёмные".
Всего в конкурсе было награждено 25 общественных заведений и учреждений.
За активную социальную позицию ещё три туалета были награждены книгой "Мировая история туалета. Том 1". Отмечается, что публикация второго тома энциклопедии на подходе.
Ранее Лайф рассказывал, что Виталий Кличко выучил слово, из-за которого опозорился в Давосе.
Фото © Facebook / Найкраща туалетна кімната BEST WC