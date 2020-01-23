Уборная Кличко взяла "туалетный Оскар" на Украине

Всего было награждено 25 общественных учреждений.

Туалет Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Виталий Кличко, стал победителем в двух номинациях конкурса "Лучшая туалетная комната — 2019".

Участники конкурса оценивались по четырём критериям: чистота, технологичность, удобство и дизайн.

Церемония награждения прошла накануне, а организаторы конкурса — киевский Музей истории туалета и организация "Международный образовательный центр истории и развития культуры гигиены" — разместили результаты на официальной странице в "Фейсбуке".

Уборная администрации стала фаворитом в номинациях "Инклюзивный туалет" и "Государственные учреждения и общественные приёмные".

Всего в конкурсе было награждено 25 общественных заведений и учреждений.

За активную социальную позицию ещё три туалета были награждены книгой "Мировая история туалета. Том 1". Отмечается, что публикация второго тома энциклопедии на подходе.