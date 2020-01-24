Депутат Госдумы предложил составить потребительскую корзину для студентов
Он также настоял на создании дополнительных мер поддержки для этой социальной категории.
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виктор Зубарев предложил составить потребительскую корзину для студентов и учащихся, включив в её состав полезные для мозговой деятельности продукты питания.
Письмо с такой инициативой он отправил главе Минтруда и соцзащиты Антону Котякову, а его копию — министру экономразвития Максиму Решетникову. Копия документа также имеется в распоряжении РИА "Новости".
— Прошу вас рассмотреть вопрос о социальной переклассификации центральных экономических моделей России и введении в структуру потребительской корзины категории "студенты и учащиеся" — россияне в возрасте от 16 до 25 лет, — говорится в тексте письма.
Зубарев подчеркнул, что текущая комплектация потребительской корзины не корректировалась с 2012 года. Параметры корзины зависят от региона и делятся на три возрастные группы: дети до 15 лет, лица в возрасте от 15 до 65 лет, люди старше 65 лет.
Депутат подчеркнул, что в России насчитывается порядка четырёх миллионов студентов. Эта социальная группа нуждается в социальной поддержке и льготах, поскольку студенты, обучаясь в вузах, ещё не имеют возможности работать и зарабатывать, однако за их успешной учёбой стоит будущее страны.
— В связи с этим предлагаю разработать студенческую потребкорзину и включить в неё те продукты, которые, по исследованиям учёных, благотворно влияют на физическое состояние и работу интеллекта, — сказал Зубарев.
По мнению депутата, в состав потребкорзины стоило бы включить в том числе горький шоколад, орехи, сухофрукты и семена, зелень, ягоды, зерновой или молотый кофе и зелёный чай. От введения такой категории для студентов зависит размер стипендий, которые они получают в вузах. Таким образом, после пересмотра комплектации корзины размер денежных дотаций учащимся должен быть пересмотрен, уверен Зубарев.
Фото © ВКонакте / Комбинат питания МГУ