Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
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Ранее президент РФ заявил, что все ветераны получат по 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы.
Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин рассказал о средствах, которые будут выделены ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает РИА "Новости".
— Предусмотрено увеличение средств на выплату нашим самым уважаемым гражданам – участникам войны: и ветеранам, и труженикам тыла. Это дополнительно почти 60 миллиардов рублей, — сказал Топилин.
По его словам, ПФР направил в Минтруд изменения в закон о бюджете на 2020-й и следующие два года, в которых предусматривается увеличение средств на выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году ветеранам на 75-летний юбилей Победы выплатят по 75 тысяч рублей.