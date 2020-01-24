Против сотрудников читинских органов профилактики возбудили дело из-за обнаруженных в заброшенном доме детей

В жилище не было воды, света, средств гигиены, а отец, как выяснилось, имел ряд судимостей и укрывался от суда.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова находится на связи с детским омбудсменом Забайкалья по проблеме с семьёй, которую обнаружили в аварийном доме в Чите. Она поручила дать оценку действиям органов профилактики и защиты прав несовершеннолетних, которые по каким-то причинам не обращали внимания на оказавшихся в опасной для жизни ситуации детей, сообщает пресс-служба Кузнецовой. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ (Халатность, повлёкшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

— Конечно, необходимо выяснить, по какой причине сложилась эта ситуация — дети находились в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, с человеком, который числится в розыске. По какой причине столь длительное время на них никто не обращал внимания? Где были органы профилактики, сигнализировала ли школа о том, что дети перестали посещать учебное заведение? — заявила уполномоченный по правам ребёнка.

Она также отметила, что в настоящее время решается вопрос о жизнеустройстве детей. Кузнецова уверена: никакой — даже хороший — реабилитационный центр не может заменить детям семью. Как выяснилось, кроме четырёх найденных в заброшенном доме детей в семье было ещё двое: старший сын 13 лет сейчас находится на попечении у бабушки, а младшая дочь четырёх лет находится под опекой в другой семье. Несмотря на то что дети не виделись с бабушкой больше двух лет, они говорят, что очень соскучились по брату.

Ведутся также работы по поиску матери детей. В настоящее время неизвестно, где она находится. Оказалось, что семья перебралась в Читу из сельской местности, где у них был собственный дом. В городе их обеспечили жильём, а матери подыскали работу. Однако в ноябре 2019 года семья внезапно пропала из поля зрения органов профилактики.

Также выяснилось, что отец, с которым дети жили в аварийном доме, не может являться их законным представителем. В свидетельствах о рождении в графе "отец" у них стоит прочерк. Поскольку мужчина находится в федеральном розыске, его передали в управление МВД, до судебного заседания он будет помещён в СИЗО.

— В настоящий момент несовершеннолетним оказывается необходимая помощь, состояние у всех удовлетворительное, после обследований старшие ребята снова начнут посещать школу, младшие — детский сад, — подчеркнула Кузнецова, отметив, что в настоящее время они размещены в социально-реабилитационном центре.