Володин поздравил российских студентов с праздником

Он пожелал им весело отметить Татьянин день и хорошо отдохнуть перед предстоящим семестром.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил студентов российских вузов с Татьяниным днём. Его слова приводит пресс-служба Госдумы на официальном сайте.

— Поздравляю вас с Днём российского студенчества, а всех Татьян — с именинами. День студента — это праздник молодости и дружбы, объединяющий будущих специалистов самых разных профессий, — отметил политик.

Володин призвал смело искать своё предназначение, верить в себя и в страну. Также он пожелал студентам весело отметить праздник и хорошо отдохнуть на каникулах перед предстоящим семестром.