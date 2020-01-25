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Опубликовано 25 января 2020, 10:27

Володин поздравил российских студентов с праздником

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Он пожелал им весело отметить Татьянин день и хорошо отдохнуть перед предстоящим семестром.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил студентов российских вузов с Татьяниным днём. Его слова приводит пресс-служба Госдумы на официальном сайте.

Поздравляю вас с Днём российского студенчества, а всех Татьян — с именинами. День студента — это праздник молодости и дружбы, объединяющий будущих специалистов самых разных профессий, — отметил политик.

Володин призвал смело искать своё предназначение, верить в себя и в страну. Также он пожелал студентам весело отметить праздник и хорошо отдохнуть на каникулах перед предстоящим семестром.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов в честь Дня студента зачитал поздравительный рэп.

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Роман Имполитов
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