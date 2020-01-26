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Регион
Опубликовано 26 января 2020, 08:45

Привычка грызть ногти обернулась для шотландца опасной инфекцией

Врачи экстренно госпитализировали пациента для проведения ему операции.

Житель Шотландии едва не умер, подхватив опасную инфекцию из-за своей привычки грызть ногти. Об этом рассказала его подруга в "Фейсбуке" и опубликовала фото воспалённого пальца своего приятеля.

Фото © Facebook / Karen Peat

Фото © Facebook / Karen Peat

По словам Карен Пит (Karen Peat), мужчина так сильно искусал собственные ногти, что занёс инфекцию. В результате его палец ужасно распух и 8 января он был вынужден обратиться в больницу города Глазго. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации пациента для проведения ему операции. Инфекция могла распространиться дальше по руке. Они сказали больному, что в случае промедления его жизнь была бы в большой опасности.

Карен отметила, что после операции её другу назначили курс антибиотиков. Сейчас он чувствует себя нормально.

Пожалуйста, не грызите свои ногти! — заключила женщина.

Женщине ампутировали ноги и пальцы рук из-за собственной собаки

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Алёна Темирчиева
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