Привычка грызть ногти обернулась для шотландца опасной инфекцией

Житель Шотландии едва не умер, подхватив опасную инфекцию из-за своей привычки грызть ногти. Об этом рассказала его подруга в " Фейсбуке " и опубликовала фото воспалённого пальца своего приятеля.

По словам Карен Пит (Karen Peat), мужчина так сильно искусал собственные ногти, что занёс инфекцию. В результате его палец ужасно распух и 8 января он был вынужден обратиться в больницу города Глазго. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации пациента для проведения ему операции. Инфекция могла распространиться дальше по руке. Они сказали больному, что в случае промедления его жизнь была бы в большой опасности.