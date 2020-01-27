В США высоко оценили советский вертолёт "Крокодил"

Сейчас он используется на учениях ВВС США для имитации самолётов потенциального противника.

Американское издание The Aviationist высоко оценило советский боевой вертолёт Ми-24 "Крокодил", который проявил себя как эффективная боевая система во время Афганской войны.

В настоящее время эти воздушные суда используются ВВС США в качестве имитации авиации потенциального противника, их привозят из Болгарии.

Издание отмечает, что ударный вертолёт Ми-24 "Крокодил" приобрёл известность во время войны в Афганистане, когда Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поддержало движение "Талибан"*, включая Усаму бен Ладена. Тогда спецслужбы признали эффективность этих боевых единиц, которые уничтожались лишь переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) FIM-92 Stinger ("Жало").

Ранее холдинг "Вертолёты России", входящий в состав "Ростеха", разработал новую модель вертолёта с усиленным вооружением Ми-8АМТШ-ВН. Машина имеет бронированный корпус, а также два пулемёта калибра 12,7 миллиметра на спецподвеске.