В Госдуме предложили оказывать расширенную помощь всем жителям блокадного Ленинграда

По данным на октябрь 2019 года, 14% от общего числа блокадников не получали расширенную помощь.

В Госдуму внесён на рассмотрение законопроект, предлагающий ввести дополнительные меры соцподдержки для жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Авторы законопроекта предложили внести изменения в статью 18 ФЗ "О ветеранах" и распространить льготы не только на жителей блокадного Ленинграда, имеющих инвалидность, но и на всех, кто пережил это тяжёлое время.

По состоянию на октябрь 2019 года, среди 92 615 жителей 12 665 не признаны инвалидами. Они составляют 14% от общего количества. Депутаты напомнили, что блокадники с инвалидностью дополнительно получают социальную поддержку и 50%-ную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе для членов их семей.

27 января в России отмечается день окончательного снятия блокады Ленинграда.