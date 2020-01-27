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Регион
Опубликовано 27 января 2020, 13:27

Кузнецова — о брошенных отцом в Шереметьево братьях: Отзывчивые и добрые, но плоховато говорят

По словам омбудсмена, мальчики легко входят в контакт с незнакомыми взрослыми.

У маленьких Владика и Вани, которых оставил в аэропорту Шереметьево отец, есть небольшие проблемы с речью, но оба здоровые и очень общительные. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова после разговора с мальчиками.

— Они очень отзывчивые, добрые, контактные. Младший никак не отпускал очень хотел, чтобы я дочитала всё-таки книжку. Видно, что плоховато говорят, но это дело наживное, это легко исправляется... Не стесняются, не тушуются, не пугаются, — говорит омбудсмен.

По её словам, они легко входят в контакт с незнакомыми взрослыми, из чего можно сделать вывод, что для детей совершенно привычное состояние, когда они оказываются без близких людей.

Как ранее писал Лайф, 41-летний отец 26 января вместе с сыновьями 2011-го и 2014 года рождения прилетел из Хабаровска в Москву. Виктор оставил мальчиков в терминале D аэропорта Шереметьево, а сам улетел в Ростов. На мужчину завели уголовное дело об оставлении в опасности. Ранее Владика и Ваню навестил в больнице губернатор Подмосковья.

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Алёна Темирчиева
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