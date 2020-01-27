Кузнецова — о брошенных отцом в Шереметьево братьях: Отзывчивые и добрые, но плоховато говорят

По словам омбудсмена, мальчики легко входят в контакт с незнакомыми взрослыми.

У маленьких Владика и Вани, которых оставил в аэропорту Шереметьево отец, есть небольшие проблемы с речью, но оба здоровые и очень общительные. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова после разговора с мальчиками.

— Они очень отзывчивые, добрые, контактные. Младший никак не отпускал — очень хотел, чтобы я дочитала всё-таки книжку. Видно, что плоховато говорят, но это дело наживное, это легко исправляется... Не стесняются, не тушуются, не пугаются, — говорит омбудсмен.

По её словам, они легко входят в контакт с незнакомыми взрослыми, из чего можно сделать вывод, что для детей совершенно привычное состояние, когда они оказываются без близких людей.