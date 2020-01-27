Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 января 2020, 22:09

Медведев пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве"

Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Три должностных лица с такими именами, по его мнению, являются константой.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве", сообщает РИА "Новости".

Это произошло на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия (Николаевича) Чернышенко. Медведев поблагодарил его и пожелал успехов в непростых делах.

Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает, то второй его замещает, — сказал Медведев и отметил, что три Дмитрия Николаевича в кабмине — это константа.

Помимо Чернышенко в правительстве ещё два Дмитрия Николаевича — министр сельского хозяйства Патрушев и министр природных ресурсов и экологии Кобылкин. А ранее кабмин покинул Дмитрий Козак, работавший в должности вице-премьера.

BannerImage
Дарья Хомякова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Дмитрий Чернышенко
  • Дмитрий Кобылкин
  • Дмитрий Козак
  • Правительство РФ
  • Дмитрий Патрушев
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar