Медведев пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве"
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Три должностных лица с такими именами, по его мнению, являются константой.
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве", сообщает РИА "Новости".
Это произошло на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия (Николаевича) Чернышенко. Медведев поблагодарил его и пожелал успехов в непростых делах.
— Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает, то второй его замещает, — сказал Медведев и отметил, что три Дмитрия Николаевича в кабмине — это константа.
Помимо Чернышенко в правительстве ещё два Дмитрия Николаевича — министр сельского хозяйства Патрушев и министр природных ресурсов и экологии Кобылкин. А ранее кабмин покинул Дмитрий Козак, работавший в должности вице-премьера.