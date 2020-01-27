Три должностных лица с такими именами, по его мнению, являются константой.

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил про "закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве", сообщает РИА "Новости".

Это произошло на заседании бюро высшего совета партии после выступления вице-премьера Дмитрия (Николаевича) Чернышенко. Медведев поблагодарил его и пожелал успехов в непростых делах.

— Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает, то второй его замещает, — сказал Медведев и отметил, что три Дмитрия Николаевича в кабмине — это константа.