Бросивший детей в Шереметьево "отец" попросил омбудсмена не отдавать сыновей матери
Анна Кузнецова. Фото © Пресс-служба уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка
Письмо, подписанное якобы тем самым мужчиной, получила Анна Кузнецова.
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что ей поступило сообщение от мужчины, который представился отцом, ранее бросившим своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
По её словам, в послании мужчина просит не отдавать детей их матери.
— Значит, если это он на самом деле, то как минимум человек продолжает следить за ситуацией, — подчеркнула Кузнецова.
Для выяснения всех деталей специалисты аппарата Кузнецовой выехали в Хабаровский край, где им предстоит провести проверки, собрать достоверную информацию и изучить все возможные варианты. Только после этого аппарат приступит к обсуждению возвращения детей в семью.
Омбудсмен добавила, что в данной ситуации нет места "скоропалительным и необдуманным" решениям, поскольку речь идёт о детских судьбах.
Ранее сообщалось, что несколько дней назад 41-летний отец вместе с двумя маленькими сыновьями прилетел из Хабаровска в Москву. Мужчина оставил мальчиков в аэропорту Шереметьево, а сам улетел в Ростов-на-Дону. На него завели уголовное дело об оставлении в опасности. Мать детей, которая уже вышла замуж за другого мужчину, согласилась забрать их к себе, однако сейчас она находится на седьмом месяце беременности и не может прилететь в Москву. Лайф писал, что 28 января отец детей сдался следователям в Батайске.