Бросивший детей в Шереметьево "отец" попросил омбудсмена не отдавать сыновей матери

Письмо, подписанное якобы тем самым мужчиной, получила Анна Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что ей поступило сообщение от мужчины, который представился отцом, ранее бросившим своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

По её словам, в послании мужчина просит не отдавать детей их матери.

— Значит, если это он на самом деле, то как минимум человек продолжает следить за ситуацией, — подчеркнула Кузнецова.

Для выяснения всех деталей специалисты аппарата Кузнецовой выехали в Хабаровский край, где им предстоит провести проверки, собрать достоверную информацию и изучить все возможные варианты. Только после этого аппарат приступит к обсуждению возвращения детей в семью.

Омбудсмен добавила, что в данной ситуации нет места "скоропалительным и необдуманным" решениям, поскольку речь идёт о детских судьбах.